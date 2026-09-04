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Dünya için alarm verildi! 2027 insanlık tarihinin en sıcak yılı olabilir

Birleşmiş Milletler, El Nino hava olayının küresel ısınmayla birleşmesinin sıcaklık rekorlarını altüst edebileceği uyarısında bulundu. BM ve Dünya Meteoroloji Örgütü, hızla güçlenen El Nino'nun son bin yılın en şiddetli seviyesine doğru ilerlediğini belirtirken, 2027'nin insanlık tarihinin en sıcak yılı olabileceği öngörüsü endişeyi artırdı. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ise iklim kriziyle mücadelede artık kaybedilecek zaman kalmadığını vurguladı.

Dünya için alarm verildi! 2027 insanlık tarihinin en sıcak yılı olabilir

Birleşmiş Milletler, El Nino hava olayının küresel ısınmayla birleşmesi sonucu 2027 yılının insanlık tarihinin en sıcak yılı olabileceğini bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) ve Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), Pasifik Okyanusu merkezli El Nino hava olayının hızla güçlendiğini ve son bin yılda kaydedilen en şiddetli seviyeye doğru ilerlediğini duyurdu.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, gezegenin daha önce tecrübe etmediği bir tehlike bölgesine girdiğini belirterek, artık kaybedilecek bir anın bile kalmadığını ve iklim kriziyle mücadele yarışının kazanılması gerektiğini aktardı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
küresel ısınma
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