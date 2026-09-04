TikTok'a dört yeni özellik birden! Yorum bölümü baştan aşağı değişiyor

TikTok, kullanıcıların video altındaki etkileşimlerini artırmayı hedefleyen yeni yorum özelliklerini kullanıma sunmaya başladı. Yeni özelliklerle TikTok, mesajlaşma uygulamalarında yaygın olarak kullanılan sesli mesaj, anket ve çoklu fotoğraf paylaşımı gibi işlevleri yorum bölümüne taşıyor.

Şirket böylece yorum alanlarının yalnızca videolara geri bildirim bırakılan bir bölüm olmaktan çıkarak kullanıcıların birbirleriyle daha fazla etkileşim kurduğu alanlara dönüşmesini hedefliyor.

TikTok, ses ve müziğin platformun ilk günlerinden itibaren önemli bir rol oynadığına dikkati çekerek, yeni sesli yorum özelliğiyle kullanıcıların herhangi bir videonun altında doğrudan sesli mesaj paylaşabileceğini bildirdi.

SESLİ YORUMLAR 1 DAKİKAYA KADAR KAYDEDİLEBİLECEK

Sesli yorum bırakmak isteyen kullanıcıların yorum kutusundaki mikrofon simgesine dokunarak en fazla 1 dakika uzunluğunda mesaj kaydetmesi gerekecek. Yorum yayımlandıktan sonra diğer kullanıcılar ses kaydına dokunarak mesajı dinleyebilecek.

TikTok'tan TechCrunch'a yapılan açıklamaya göre, sesli yorumlar da platformdaki diğer içeriklerle aynı Topluluk Kuralları'na tabi olacak. Şirket, kuralları ihlal eden içerikleri tespit edip kaldırmak amacıyla insan denetiminin yanı sıra konuşmayı metne dönüştürme teknolojisinin de aralarında bulunduğu otomatik tespit araçlarından yararlanacak.

Sesli yorum özelliği, önümüzdeki bir ay boyunca kademeli olarak dünya genelinde 18 yaş ve üzerindeki kullanıcılara sunulacak.

İÇERİK ÜRETİCİLERİ YORUMLARDA ANKET OLUŞTURABİLECEK

TikTok ayrıca içerik üreticilerinin kendi videolarına yorum yaparken anket ekleyebilmesine imkan tanıyor. Daha önce bazı kullanıcıların erişebildiği özellik artık dünya genelinde kullanıma sunuldu.

Şirkete göre anketler, bir sonraki videonun konusunun belirlenmesi, kıyafet seçimi veya ne yemek yapılacağı gibi konularda takipçilerin görüşünü almak için kullanılabilecek.

İçerik üreticileri anketlerde en fazla beş seçenek belirleyebilecek ve oylamanın ne kadar süre açık kalacağını seçebilecek. Sonuçlar ise oylar geldikçe doğrudan yorum bölümünden takip edilebilecek.

TEK YORUMDA 9 FOTOĞRAF PAYLAŞILABİLECEK

Çoklu fotoğraf yorumları sayesinde kullanıcılar artık tek bir yorum içerisinde dokuz adede kadar fotoğraf ekleyebilecek. TikTok'ta daha önce yorumlara yalnızca tek seferde bir fotoğraf eklenebiliyordu.

Platform ayrıca Live Photo yorumlarını da desteklemeye başladı. TikTok'a göre bu özellik, kullanıcıların tam fotoğraf görüntülenmeden önce anın kısa süreli hareketli bir ön izlemesini görmesine imkan sağlayacak.

Live Photo yorumları dünya genelinde kullanıma sunuldu. Çoklu fotoğraf yorumları ise önümüzdeki bir ay boyunca kademeli olarak küresel ölçekte kullanıcılara açılacak.