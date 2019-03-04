Dünya kadınlar günü nedir, hangi gün neden kutlanır? Dünya Kadınlar Günü resmi tatil mi?

Dünya Kadınlar Günü veya Dünya Emekçi Kadınlar Günü kadın hakları hareketinin başardıkları ve başaracakları için özel bir gündür. Peki Dünya Kadınalar günü nedir, hangi gün kutlanır, nereden ortaya çıkmıştır? Kadınlar bu özel günde meydanlarda toplanarak hak ve yaşam mücadelelerini dile getirir, gerek günlük yaşamda gerek iş yaşamında kadınların sorunlarına dikkat çekerler. İşçi bayramı ile benzerlikleri olan bu özel gün işçi bayramının aksine ülkemizde resmi tatil değildir. DÜNYA KADINLAR GÜNÜ NEDİR, HANGİ GÜN KUTLANIR, NEREDEN ÇIKMIŞTIR? Dünya Kadınlar Günü Türkiye dahil pek çok ülkede 8 Mart tarihinde kutlanır. Peki Dünya Kadınlar Günü’nün tarihini neye dayanmaktadır? Neden bu tarihte kutlanır ve nasıl ortaya çıkmıştır? 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün tarihi 1900 başlarına ABD’deki kadın hakları hareketine dayanmaktadır. Dünya/Uluslararası Kadınlar Günü tabirini ilk kez, ABD’de Amerikan Sosyalist Partisi, 28 Şubat 1909 düzenlediği etkinlik için Theresa Malkiel’in önerisi ile kullanmıştır. 1910 yılında düzenlenen Sosyalist Kadın Konferansı’nda Alman sosyalist Luise Zietz, Amerikalı sosyalistlerden esinle yıllık bir Kadınlar Günü düzenlenmesi için teklif getirmiştir. Teklifi 17 ülkeden 100 delegenin desteğini almış ama konferansta belli bir tarih belirlenmemiştir.

Ertesi sene 19 mart 1911’de Dünya Kadınlar Günü ilk kez gerçekleştirilmiş ve Avusturya, Danimarka, Almanya ve İsviçre’de milyonlarca kadın, oy verme, eşit çalışma şartları ve daha pek çok hak ile cinsiyetçiliğe karşı 300 gösteri yürüyüşü gerçekleştirmiştir. 1913 yılında Rus kadınlar ülkelerindeki ilk Uluslararası Kadınlar Günü’nü Şubat ayının son Cumartesi günü kutladılar. 1914 yılında Dünya Kadınlar Günü Almanya’da 8 Mart tarihinde kutlandı ki bunun nedeni muhtemelen 8 Mart’ın pazar gününe denk gelmesiydi. Günümüzde de hemen hemen tüm ülkelerde bu tarihte kutlanmaktadır. Almanya’da 1914’ün 8 Mart’ında kutlanan Dünya Kadınlar Günü oy vermek hakkına adanmıştı. Alman kadınlar bu hakkı ancak 1918 yılında elde ettiler. 8 Mart 1917 yılında Rusya İmparatorluğu’nda kadın tekstil işçileri Petrograd şehrini kuşatan gösteriler gerçekleştirdiler. Bu gösteriler Şubat devriminin başlangıcı olmuş ve devamında ve devamında Ekim devrimi ile birlikte Rusya Devrimi gerçekleşmiştir. Birleşmiş Milletler, 1975 yılında Dünya Kadınlar Günü’nü kutlamaya başlamış ve 8 Mart’ı kadın hakları ve dünya barışı için Birleşmiş milletler günü olarak kabul etmiştir.

Birleşmiş Milletler 1996’dan bu yana her yıl Dünya Kadınlar Günü’nü için bir tema belirlemektedir. Bu temaların başlıkları şu şekildedir: 1996 = Geçmişin Kutlanması, Geleceğin Planlanması 1997 = Kadınlar ve Barış Masası 1998 = Kadın ve İnsan Hakları 1999 = Kadınlara Şiddetin Son Bulduğu Bir Dünya 2000 = Barış için Kadınlar 2001 = Kadınlar ve Barış: Çatışmaların Çözülmesinde Kadınların Rolü 2002 = Günümüzde Afgan Kadınları: Şartlar ve Fırsatlar 2003 = Cinsiyet Eşitliği ve Milenyum için Gelişim Hedefleri 2004 = Kadınlar ve HIV/AIDS 2005 = 2005 ötesinde Cinsiyet Eşitliği: Daha Gücenli bir Geleceğin İnşası 2006 = Kara Mekanizmasındaki Kadınlar 2007 = Kadınlara ve Kız Çocuklarına Yönelik Şiddetin Cezasız Kalmaması 2008 = Kadınlara ve Kız Çocuklarına Yatırım 2009 = Kadınlara ve Kız Çocuklarına Şiddete Karşı Kadınlar ve Erkekler El Ele 2010 = Eşit Haklar, Eşit Fırsatlar: Herkes için İlerleyiş 2011 = Eğitim, Bilim ve Teknolojiye Eşit Erişim: Kadınlar için Üst Düzey İşlere Giden Yol 2012 = Kırsaldaki Kadınların Güçlenmesi Yoksulluğa ve Açlığa Son Verilmesi

2013 = Bir Yemin Bir Yemindir: Kadınlara Karşı Şiddete Son Vermek için Hareket Geçmenin Zamanı 2014 = Kadınlar için Eşitlik, Herkes için İlerlemedir 2015 = Gözünün Önüne Getirin: Kadınların Güçlenmesi, İnsanlığın Güçlenmesi 2016 = 2030’da 50’ye 50 Bir Gezegen: cinsiyet Eşitliği için Harekete Geçin 2017 = İş Dünyasını Değiştimek için Kadınlar: 2030’da 50’ye 50 Bir Gezegen 2018 = Zaman Şimdi: Kırsal ve Kent Aktivistleri Kadınların Hayatlarını Dönüştürüyor 2019 = Değişim için Eşit Düşün, Akıllıca Yap, Yaratıcı Ol. TÜRKİYE’DE KADINLAR GÜNÜ 1975 yılında ve onu izleyen yıllarda daha yaygın, ve yığınsal olarak kutlandı, kapalı mekanlardan sokaklara taşındı. "Birleşmiş Milletler Kadınlar On Yılı" programından Türkiye'nin de etkilenmesiyle, 1975 yılında "Türkiye 1975 Kadın Yılı" kongresi yapıldı. 12 Eylül Darbesi'nden sonra cunta yönetimi tarafından dört yıl süreyle herhangi bir kutlama yapılmasına izin verilmedi. 1984'ten itibaren her yıl çeşitli kadın örgütleri tarafından "Dünya Emekçi Kadınlar Günü" kutlanmaya devam edilmektedir.

DÜNYADA KADINLAR GÜNÜ Dünya Kadınlar günü Afganistan, Angola, Ermenistan, Azerbaycan, Belarus, Burkina Faso, Kamboçya, Çin (sadece kadınlar için), Küba, Gürcistan, Guinea-Bissau, Eritre, Kazakistan,Kırgızistan, Laos, Madagaskar (sadece kadınlar için), Moldova, Moğalistan, Nepal, Rusya, Tacikistan, Türkmenistan, Uganda, Ukrayna, Üzbekistan, Vietnam ve Zambiya ülkelerinde resmi tatildir. 2019 yılında Almanya’nın başkenti Berlin’de de 8 Mart rsmi tatil olarak kutlanmaktadır. Kamerun, Hırvatistan, Romana, Bosna-Hersek, Bulgaristan ve Şili’de 8 Mart resmi tatil olmasa da yaygın olarak öyleymiş gibi kabul edilmektedir. Rusya da dahil olmak üzere bazı ülkelerde Dünya Kadınlar Günü politik özelliğini yitirmiş kadınların ve kadın güzelliğinin onore edildiği bir güne dönüşmüştür. İtalya’da Dünya Kadınlar Günü’nde erkekler kadınlara sarı mimozalar vermektedir. 1946’da komünist politikacı Teresa Mattei, İtalya’da Dünya Kadınlar Günü’nün simgesi için bu çiçeği seçmiştir çünkü Fransızların 8 Mart’ın simgesi için kullandıkları menekşe ve inci çiçeklerinin İtalya için pahalı olacağını düşünmüştür.

GOOGLE’DAN DÜNYA KADINLAR GÜNÜ DOODLE’I Özel günler için logosunda değişiklik yapan Google, sık sık 8 Mart için de hemen her sene özel logolar (Doodle) hazırlamaktadır. 8 MART KADINLAR GÜNÜ MESAJLARI Ülkemizde özel günlerde yaygın olan bir alışkanlık Dünya Kadınlar Günü için de geçerlidir. 8 Mart’ta gerek kadınlar gerek erkekler, Facebook, Twitter, Facebook, Snapchat, Instagram, Whatsapp gibi sosyal medya ve platformlarda Dünya Kadınlar Günü mesajları paylaşıyorlar. Biz de sizin için bu mesajlardan bazı örnekler derledik: Tüm dünya, ülkemiz ve üyelerimiz arasında görev yapan kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Baş tacı kadınlarımızın kadınlar gününü kutluyorum. 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde, saygıdeğer Türk ve Dünya kadınlarına sağlık ve mutluluk dolu bir gelecek diliyorum. Acıyla yoğrulan, sabırla bilenen kadınlarımızın dünya kadınlar günü kutlu olsun. Hakkı ödenemeyecek olan kadınların 8 Mart kadınlar günü kutlu olsun. Bütün kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyor, eşitlik, özgürlük ve mutluluk dolu bir yaşam sürmelerini diliyorum.

Can dostum biricik arkadaşım 8 Mart Dünya Kadınlar Günün kutlu olsun. Analarımız, bacılarımız, hayatımızın yarısı hatta çok daha fazla değerlerimizi ifade eden kadınlarımızın Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Doğumdan ölüme kadar her hayatın her anında varlıklarını hissettiğimiz, bizi biz yapan değerli kadınlarımızın bu özel gününü yürekten kutlarım. Adam olmadan önce insan olabilmenin en temel unsurudur kadın. Çoğu zaman değil, her zaman her gözün nuru, hayatın can damarıdır. 8 Mart dünya kadınlar gününüz kutlu olsun. Bütün dünya kadınlarına sağlık, mutluluk ve esenlik dolu günler diliyor, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum. Emek veren, acı çeken, özlem duyan, hakkını savunan tüm kadınlar 8 Mart Kadınlar Günü Kutlu Olsun. Cumhuriyetimizin odak noktasında yer alan kadınlarımız, modern ve çağdaş günlere gelmemizde önemli görevler başarmışlardır. Kadınlar gününüz kutlu olsun. 8 Mart, dünyada kadınların eşitlik, kalkınma ve daha huzurlu yaşam özlemleri dile getirdikleri gündür. Kadınlarımızın bu anlamlı gününü yürekten kutluyorum.