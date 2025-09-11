SPOR

Dünya Kupası Afrika Elemeleri adeta Süper Lig'i vurdu! Osimhen sakatlanmıştı, bir kötü haber daha geldi

Nijerya Milli Takımı’ndan Süper Lig’in önde gelen kulüplerine üst üste kötü haberler geldi. Galatasaray’ın önemli oyuncusu Victor Osimhen’in sakatlanmasının ardından, Beşiktaş’ın yeni transferi Wilfried Ndidi de milli maçta sakatlık geçirdi. Yıldız futbolcunun sağlık durumu netleşti. İşte detaylar...

Berker İşleyen
Wilfred Ndidi

Wilfred Ndidi

NİJ Nijerya
Yaş: 29 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Beşiktaş
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Nijerya, 2026 Dünya Kupası’na doğrudan katılma hedefiyle çıktığı Güney Afrika deplasmanında galibiyet aradı ancak Ruanda maçında sakatlanan Osimhen’in yokluğunda istediğini alamadı.

Maçın 25. dakikasında 1-0 geriye düşen Nijerya, 44. dakikada Dessers’in golüyle skoru eşitledi. Karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.

NDIDI DE SAKATLANDI

Mücadelenin 70. dakikasında Beşiktaş’ın yeni transferi Wilfried Ndidi, aldığı darbe sonrası oyuna devam edemedi ve yerini Chrisantus Uche’ye bıraktı.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

İlk kontrollerde Nijeryalı yıldızın 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı belirlendi. Beşiktaş’ın konuyla ilgili resmi açıklama yapması bekleniyor.

Canlı Skor

