Dünya Kupası Afrika Elemeleri adeta Süper Lig'i vurdu! Osimhen sakatlanmıştı, bir kötü haber daha geldi

Nijerya, 2026 Dünya Kupası’na doğrudan katılma hedefiyle çıktığı Güney Afrika deplasmanında galibiyet aradı ancak Ruanda maçında sakatlanan Osimhen’in yokluğunda istediğini alamadı.
Maçın 25. dakikasında 1-0 geriye düşen Nijerya, 44. dakikada Dessers’in golüyle skoru eşitledi. Karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.
Mücadelenin 70. dakikasında Beşiktaş’ın yeni transferi Wilfried Ndidi, aldığı darbe sonrası oyuna devam edemedi ve yerini Chrisantus Uche’ye bıraktı.
İlk kontrollerde Nijeryalı yıldızın 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı belirlendi. Beşiktaş’ın konuyla ilgili resmi açıklama yapması bekleniyor.
