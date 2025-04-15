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  4. Dünya kupası efsanesi bacaklarını kaybetmek üzere! "Kaçınılmaz sona doğru yaklaşıyoruz..."

Dünya kupası efsanesi bacaklarını kaybetmek üzere! "Kaçınılmaz sona doğru yaklaşıyoruz..."

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
15.04.2025 16:30
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Dünya futbolunun efsane ismi Gianluca Zambrotta, bacaklarını kaybetme riskiyle karşı karşıya kaldı. Barcelona ve Milan'da harikalar yaratan efsane futbolcu, ameliyat olacağını ve ilerleyen yıllarda bacaklarını kaybederek protez bacakla yaşaması gerekeceğini belirtti.

Dünya kupası efsanesi bacaklarını kaybetmek üzere! "Kaçınılmaz sona doğru yaklaşıyoruz..."

Dünya futbolunun yetiştirdiği en önemli yeteneklerden biri olan Zambrotta, ayaklarını kaybetmek üzere... Yıllardır mücadele ettiği diz problemi hakkında açıklamalarda bulunan Zambrotta, "çarpık bacak" rahatsızlığını anlattı.

"BACAKLARIM ZAMANLA EĞRİLDİ"

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Hastalığı ile zor zamanlar geçirdiğini ifade eden Zambrotta, yıllar içinde bacaklarının dışa doğru eğrildiğini ve yürümekte zorlandığını söyledi. Zambrotta, "Sadece iç menisküslerimden üç operasyon geçirdim. Şu an ne sol ne sağ dizimde menisküs kaldı. Bu yüzden zamanla bacaklarım eğrildi. Şu anda birçok ortopedi cerrahı için laboratuvar modeli gibiyim" ifadelerini kullandı.

"KEMİKTEN KÜÇÜK PARÇALAR KESİLECEK"

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Yakın zamanda operasyon geçireceğini ifade eden Zambrotta, "Yakında her iki dizimden de ameliyat olacağım. Kemikten küçük parçalar kesilecek, üzerine plakalar yerleştirilecek. Şimdilik tam protez yerine bu çözümü deneyeceğiz" dedi.

"İKİ BACAĞIMI DA KAYBEDECEĞİM"

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İlerleyen yıllarda iki bacağının da kesilebileceğini söyleyen Zambrotta, "Belki de bu süreçle daha erken ilgilenmeliydim. Ama şimdi kaçınılmaz sona yaklaşıyoruz; ilerleyen yıllarda tam protez takılması gerekecek ve iki bacağımı da kaybedeceğim." ifadelerini kullandı.

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