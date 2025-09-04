SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Milli Takım

Dünya Kupası Elemeleri'ne rüya gibi başladık! Kerem Aktürkoğlu, Gürcistan'ı devirdi...

FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ilk maçında A Milli Futbol Takımı deplasmanda Gürcistan’ın konuğu oldu. Ay-Yıldızlılar elemelere 3 puanla başlayıp avantajı kapmak istiyordu. Montella'nın öğrencileri maçın başından sonuna kadar harika mücadele etti ve sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Dünya Kupası Elemeleri'ne rüya gibi başladık! Kerem Aktürkoğlu, Gürcistan'ı devirdi...
Emre Şen
Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

TR Türkiye
Yaş: 27 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

A Milli Takım, 2026 FIFA Dünya Kupası yolunda ilk maçına Gürcistan karşısında çıktı. Bizim Çocuklar, elemelerdeki E Grubu'nda ilk sınavında zorlu rakibini deplasmanda mağlup edip gruptan çıkmak için avantajı kapmak istiyordu. Müthiş bir oyun ortaya koyan millilerimiz sahadan 3-2 galip ayrılarak müthiş bir başlangıç yaptı. Millilerimiz gollerini Mert Müldür ve Kerem Aktürkoğlu (2) attı.

KEREM AKTÜRKOĞLU ŞOV YAPTI

Dünya Kupası Elemeleri ne rüya gibi başladık! Kerem Aktürkoğlu, Gürcistan ı devirdi... 1

A Milli Takım forması giyen Kerem Aktürkoğlu, Gürcistan maçında iki kez ağları havalandırdı.

Kerem, bu golleriyle birlikte dikkat çeken bir istatistiğe imza attı.

A Milli Takım formasıyla ilk maçına çıktığı Mayıs 2021'den bu yana en fazla gole katkıda bulunan oyuncu Kerem Aktürkoğlu oldu. (14 gol & 3 asist)

MERT MÜLDÜR VE KEREM HATIRLADI!

Dünya Kupası Elemeleri ne rüya gibi başladık! Kerem Aktürkoğlu, Gürcistan ı devirdi... 2

Mert Müldür, EURO2024'ün ardından Gürcistan ağlarına yine havalandırdı. Mert'in ardından Kerem Aktürkoğlu da EURO2024'ün ardından yine Gürcistan ağlarını havalandırdı.

KIRMIZI KART ÇIKTI

Dünya Kupası Elemeleri ne rüya gibi başladık! Kerem Aktürkoğlu, Gürcistan ı devirdi... 3

Karşılaşmanın 67. dakikasında oyuna giren Barış Alper Yılmaz, 71. dakikada kırmızı kart görerek İspanya maçında cezalı duruma düştü.

AVANTAJI CEBİMİZE KOYDUK

Dünya Kupası Elemeleri ne rüya gibi başladık! Kerem Aktürkoğlu, Gürcistan ı devirdi... 4

Dünya Kupası'na katılabilmek için oynanacak 6 maçtan ilkini kazanan millilerimiz büyük avantajı cebine koydu. Geriye kalan 5 maçın 3'ü kendi evimizde oynanacak.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kerem Aktürkoğlu'nun golünde Yunus Akgün'ün sevinci gündem oldu! Sosyal medyada birbirlerini takibi bırakmışlardıKerem Aktürkoğlu'nun golünde Yunus Akgün'ün sevinci gündem oldu! Sosyal medyada birbirlerini takibi bırakmışlardı
Gürcistan maçında tarihe geçen olay! 2024 yılının aynısı yaşandı...Gürcistan maçında tarihe geçen olay! 2024 yılının aynısı yaşandı...
Anahtar Kelimeler:
Gürcistan Türkiye Kerem Aktürkoğlu milli takım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Hastaneyi fareler bastı, iki bebek hayatını kaybetti!

Hastaneyi fareler bastı, iki bebek hayatını kaybetti!

Görüntüler ortaya çıktı: 'Düğüne geldim' demişti

Görüntüler ortaya çıktı: 'Düğüne geldim' demişti

Kerem Aktürkoğlu'nun golünde Yunus Akgün'ün sevinci gündem oldu! Sosyal medyada birbirlerini takibi bırakmışlardı

Kerem Aktürkoğlu'nun golünde Yunus Akgün'ün sevinci gündem oldu! Sosyal medyada birbirlerini takibi bırakmışlardı

Uğurcan Çakır'ın yerine dünya devinin kalecisi! 50 milyon Euro bonservis...

Uğurcan Çakır'ın yerine dünya devinin kalecisi! 50 milyon Euro bonservis...

Gürcistan maçında tarihe geçen olay! 2024 yılının aynısı yaşandı...

Gürcistan maçında tarihe geçen olay! 2024 yılının aynısı yaşandı...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.