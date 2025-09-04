Dünya Kupası Elemeleri'ne rüya gibi başladık! Kerem Aktürkoğlu, Gürcistan'ı devirdi...

A Milli Takım, 2026 FIFA Dünya Kupası yolunda ilk maçına Gürcistan karşısında çıktı. Bizim Çocuklar, elemelerdeki E Grubu'nda ilk sınavında zorlu rakibini deplasmanda mağlup edip gruptan çıkmak için avantajı kapmak istiyordu. Müthiş bir oyun ortaya koyan millilerimiz sahadan 3-2 galip ayrılarak müthiş bir başlangıç yaptı. Millilerimiz gollerini Mert Müldür ve Kerem Aktürkoğlu (2) attı.

KEREM AKTÜRKOĞLU ŞOV YAPTI

A Milli Takım forması giyen Kerem Aktürkoğlu, Gürcistan maçında iki kez ağları havalandırdı.

Kerem, bu golleriyle birlikte dikkat çeken bir istatistiğe imza attı.

A Milli Takım formasıyla ilk maçına çıktığı Mayıs 2021'den bu yana en fazla gole katkıda bulunan oyuncu Kerem Aktürkoğlu oldu. (14 gol & 3 asist)

MERT MÜLDÜR VE KEREM HATIRLADI!

Mert Müldür, EURO2024'ün ardından Gürcistan ağlarına yine havalandırdı. Mert'in ardından Kerem Aktürkoğlu da EURO2024'ün ardından yine Gürcistan ağlarını havalandırdı.

KIRMIZI KART ÇIKTI

Karşılaşmanın 67. dakikasında oyuna giren Barış Alper Yılmaz, 71. dakikada kırmızı kart görerek İspanya maçında cezalı duruma düştü.

AVANTAJI CEBİMİZE KOYDUK

Dünya Kupası'na katılabilmek için oynanacak 6 maçtan ilkini kazanan millilerimiz büyük avantajı cebine koydu. Geriye kalan 5 maçın 3'ü kendi evimizde oynanacak.