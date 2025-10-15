SPOR

Dünya Kupası elemelerinde ortalık fena karıştı! Maç öncesi protestoların, otelde Mossad ajanlarının ve stadyumda keskin nişancıların olduğu maç

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I grubunda 2.sırada yer alan İtalya, en yakın rakibi İsrail’i sahasında 3-0 mağlup ederken, İtalyan taraftarların Filistin lehine sloganlar atması ve İsrail’i protestoları geceye damga vurdu. Maç öncesi alınan önlemler ise gecenin gerginliğini bir kez daha gözler önüne serdi…

Burak Kavuncu

İtalya ile İsrail arasında Udinese'de oynanan Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçı öncesi konuk takımın aldığı güvenlik önlemleri yok artık dedirtti. Karşılaşmadan 3-0 galip ayrılarak İsrail’in Dünya Kupası yoluna taş koyan İtalya’da taraftarlar arasında protestolar vardı.

MAÇ ÖNCESİ OLAYLAR!

Karşılaşma öncesi meydanlarda toplanan taraftarlar stadyuma doğru toplu bir şekilde hareket ederken, İsrail’in Filistin’e uyguladığı saldırıları protesto etti. Çok sayıda güvenlik güçlerinin olayların büyümemesi için yoğun çaba gösterdiği yürüyüşte “Filistin’e özgürlük”, “İsrail’i boykot et” sloganları atılırken, Filistin bayrakları ve “Özgür Filistin”, “Soykırımcı İsrail” yazılı pankartlar taşındı.

PROTESTOCULARDAN AÇIKLAMA!

Protestoculardan İtalyan vatandaşı Andrea, AA’ya yaptığı açıklamada, “Buradayız çünkü İsrail gibi bir apartheid ve soykırımı temsil eden bir devletle maç yapılmaması gerektiğine inanıyoruz. Her şey 7 Ekim’le başlamadı. Filistin’de özellikle Gazze’de gördüğümüz soykırım çok daha öncesinden başladı.” ifadelerini kullandı.

ÖNLEMLER YOK ARTIK DEDİRTTİ! MOSSAD AJANLARI...

İtalya-İsrail maçı öncesinde stadyum çevresinde ve içinde alınan önlemler maçın gerginliğini resmen ortaya koydu. Maç için 1000 polise ek olarak ordu da güvenlik önlemi aldı. MOSSAD ajanları, İsrail Milli Takımı'nın konakladığı oteli korumakla görevlendirildi. İsrail, stadyum çatılarında keskin nişancılar bulundurmak istedi. İtalya, en yüksek seviye uyarısıyla güvenlik güçlerini hazırda tuttu ve önlemleri arttırdı.

GENNARO GATTUSO AÇIKLADI!

İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Gennaro Gattuso, İsrail'in Filistin'e uyguladığı saldırılara karşı çıkarken, ateşkes için mutlu olduğunu açıkladı. İşte Gattuso'nun sözleri...

Gennaro Gattuso, "Ateşkesin yapılmasından dolayı mutluyuz. Gazze'de insanların evlerine, topraklarına dönmelerini görmek çok duygusal. Yarın maçımızı oynayacağız. Dışarıda protestolar olacak ama içeride 10 binden fazla taraftar bizi destekleyecek." dedi.

