Dünya Kupası elemelerinde rakip Gürcistan! İşte A Milli Takımımızın bu akşam sahaya çıkacağı muhtemel ilk 11...

A Milli takım bu akşam Gürcistan ile karşılaşıyor. Dünya Kupası elemlerinden çıkabilmek için grubunda bulunan İspanya, Gürcistan ve Bulgaristan’la karşılaşacak. İşte Türkiye’nin bu akşam Gürcistan maçında çıkacağı muhtemel ilk 11…

MUHTEMEL İLK 11’LER BELLİ OLDU!

Türkiye: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Yunus Akgün, Arda Güler, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu.

Gürcistan: Mamardashvili, Gocholeishvili, Goglichidze, Lochoshvili, Azarovi, Gagnidze, Kochorashvili, Mekvabishvili, Tsitaishvili, Kvaratskhelia, Mikautadze.

GÜRCİSTAN MAÇ KADROSUNA ALINMAYAN FUTBOLCULAR

Millilerimizde bu akşam Berke Özer, Yusuf Akçiçek, Demir Ege Tıknaz, Can Uzun ve Deniz Gül forma giyemeyecek.

KADROLARINDA ÖNEMLİ OYUNCULAR VAR

Dünya Kupası elemelerindeki rakibimiz Gürcistan kadrosunda önemli oyuncular bulunduruyor. Gürcülerin en değerli oyuncusu 90 milyon Euro ile PSG’li Kvaratskhelia. Liverpool’da oynayan kaleci Mamardashvili, Villarreal’e 31 milyon Euro’ya transfer olan golcü Mikautadze ve St.Etienne’li Davitashvili takımın diğer değerli oyuncuları olarak göze çarpıyor.

İSPANYA BULGARİSTAN’LA KARŞILAŞIYOR

Grubumuzun diğer takımları İspanya ve Bulgaristan bu akşam saat 21.45’de Bulgaristan’da karşı karşıya gelecek. Elemelerde, gruplarını lider tamamlayan 12 takım doğrudan Dünya Kupası’na katılacak. Son 4 bilet için ise 12 grup ikincisi ile Uluslar Ligi’nden gelecek 4 takım mücadele edecek