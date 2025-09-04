SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Dünyadan Futbol

Dünya Kupası elemelerinde rakip Gürcistan! İşte A Milli Takımımızın bu akşam sahaya çıkacağı muhtemel ilk 11...

A Milli Takımımız için Dünya Kupası Elemeleri kapsamında eleme grubundan çıkabilmek için bu akşam Gürcistan ile deplasmanda karşılaşacak. Millilerimiz Dünya Kupasına gidebilmek için bu maçtan galibiyet çıkarmak istiyor.

Dünya Kupası elemelerinde rakip Gürcistan! İşte A Milli Takımımızın bu akşam sahaya çıkacağı muhtemel ilk 11...
Burak Kavuncu

A Milli takım bu akşam Gürcistan ile karşılaşıyor. Dünya Kupası elemlerinden çıkabilmek için grubunda bulunan İspanya, Gürcistan ve Bulgaristan’la karşılaşacak. İşte Türkiye’nin bu akşam Gürcistan maçında çıkacağı muhtemel ilk 11…

MUHTEMEL İLK 11’LER BELLİ OLDU!

Dünya Kupası elemelerinde rakip Gürcistan! İşte A Milli Takımımızın bu akşam sahaya çıkacağı muhtemel ilk 11... 1

Türkiye: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Yunus Akgün, Arda Güler, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu.

Gürcistan: Mamardashvili, Gocholeishvili, Goglichidze, Lochoshvili, Azarovi, Gagnidze, Kochorashvili, Mekvabishvili, Tsitaishvili, Kvaratskhelia, Mikautadze.

GÜRCİSTAN MAÇ KADROSUNA ALINMAYAN FUTBOLCULAR

Dünya Kupası elemelerinde rakip Gürcistan! İşte A Milli Takımımızın bu akşam sahaya çıkacağı muhtemel ilk 11... 2

Millilerimizde bu akşam Berke Özer, Yusuf Akçiçek, Demir Ege Tıknaz, Can Uzun ve Deniz Gül forma giyemeyecek.

KADROLARINDA ÖNEMLİ OYUNCULAR VAR

Dünya Kupası elemelerinde rakip Gürcistan! İşte A Milli Takımımızın bu akşam sahaya çıkacağı muhtemel ilk 11... 3

Dünya Kupası elemelerindeki rakibimiz Gürcistan kadrosunda önemli oyuncular bulunduruyor. Gürcülerin en değerli oyuncusu 90 milyon Euro ile PSG’li Kvaratskhelia. Liverpool’da oynayan kaleci Mamardashvili, Villarreal’e 31 milyon Euro’ya transfer olan golcü Mikautadze ve St.Etienne’li Davitashvili takımın diğer değerli oyuncuları olarak göze çarpıyor.

İSPANYA BULGARİSTAN’LA KARŞILAŞIYOR

Dünya Kupası elemelerinde rakip Gürcistan! İşte A Milli Takımımızın bu akşam sahaya çıkacağı muhtemel ilk 11... 4

Grubumuzun diğer takımları İspanya ve Bulgaristan bu akşam saat 21.45’de Bulgaristan’da karşı karşıya gelecek. Elemelerde, gruplarını lider tamamlayan 12 takım doğrudan Dünya Kupası’na katılacak. Son 4 bilet için ise 12 grup ikincisi ile Uluslar Ligi’nden gelecek 4 takım mücadele edecek

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Asbaşkan Hamdi Akın'dan taraftara müjde!Asbaşkan Hamdi Akın'dan taraftara müjde!
Belçika basını duyurdu! G.Saray genç yıldızı istiyor...Belçika basını duyurdu! G.Saray genç yıldızı istiyor...
Anahtar Kelimeler:
Gürcistan Türkiye
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel'in yanında dikkat çeken 'CHP' mesajı

Özgür Özel'in yanında dikkat çeken 'CHP' mesajı

1 günlük ücreti duyunca inanamadı

1 günlük ücreti duyunca inanamadı

Dev maça saatler kala muhtemel ilk 11'ler belli oldu...

Dev maça saatler kala muhtemel ilk 11'ler belli oldu...

Asbaşkan Hamdi Akın'dan taraftara müjde!

Asbaşkan Hamdi Akın'dan taraftara müjde!

Ünlü gazeteciden Sergen Yalçın'ı aradılar iddası!

Ünlü gazeteciden Sergen Yalçın'ı aradılar iddası!

Belçika basını duyurdu! G.Saray genç yıldızı istiyor...

Belçika basını duyurdu! G.Saray genç yıldızı istiyor...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.