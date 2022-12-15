Dünya Kupası finali ne zaman? Bu akşam Dünya Kupası maçı var mı? Finalin adı Arjantin Fransa!

Dünya Kupası finalinin ne zaman olduğu merak ediliyor. Dünya Kupası’nda final maçı Arjantin ve Fransa arasında oynanacak. Futbolseverlerin heyecanla takip ettiği mücadeleler TRT 1 ekranlarında yayınlanıyor. 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Fas'ı 2-0 yenen Fransa, finalde Arjantin'in rakibi oldu. İşte Dünya Kupası final maçı tarihi

DÜNYA KUPASI FİNALİ NE ZAMAN?

Dünya Kupası finali Arjantin ve Fransa arasında oynanacak. Karşılaşma 18 Aralık Pazar akşamı saat 18:00’de oynanacak.

Lusail Stadyumu'nda oynanacak olan final maçı TRT 1 ve TRT4K ekranlarından canlı izlenebilecek.

FAS HIRVATİSTAN MAÇI NE ZAMAN?

Fas-Hırvatistan üçüncülük maçı 17 Aralık Cumartesi günü oynanacak ve saat 18.00’de başlayacak. Heyecanla beklenilen mücadele TRT1 ekranlarından canlı izlenebilecek.

