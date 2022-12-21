Dünya Kupası finalindeki görüntülerin ardından Nusret'e büyük şok! O kupanın finaline gidemeyecek... Men edildi

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nın ardından tüm dünyada Salt Bae adıyla da tanınan Nusret çok konuşulmuştu. Arjantin Dünya Kupası'nı aldıktan sonra pek çok kişi sahaya girmiş ve Messi ile fotoğraf çektirmek istemişti. Bu kişilerin arasında Nusret de vardı. Ancak Nusret'in Messi ile fotoğraf çektirmek için gösterdiği yoğun çaba kameralar tarafından anbean kaydedilmiş ve tüm dünyada konuşulmuştu. O anların sosyal medyada defalarca paylaşılmasının ardından tüm dünyada çok sayıda kişiden yorum da gelmişti. Daha bu yaşananlar sıcakken eleştiri oklarının hedefinde olan Dan Bilzerian da çok konuşulacak bir paylaşım yapmış ve Nusret'in kendisine gönderdiği mesajları paylaşmıştı. Ancak yaşananlar bunlarla da sınırlı kalmadı. Nusret ile ilgili yine çok konuşulacak bir gelişme yaşandı. Ünlü isim bu kez de ABD'nin en eski futbol turnuvasına giriş yasağı aldı. İşte detaylar...

KUPA FİNALİNE GİRİŞ YASAĞI ALDI

Tüm dünya Nusret'i konuşmaya devam ediyor. Ancak bu kez yaşanan yeni gelişme Nusret için olumlu olmadı. Amerika Birleşik Devletleri'nde devam eden en eski ulusal futbol müsabakası olan U.S. Open Cup'ın Twitter hesabından Nusret ile alakalı bir açıklama yapıldı. Açıklamada "Salt Bae, 2023 Open Cup finalinden bu vesileyle men edilmiştir" ifadeleri kullanıldı. Dolayısıyla Nusret, ABD'nin en eski futbol turnuvasına giriş yasağı aldı.

U.S. Open Cup, Amerika Birleşik Devletleri'nde tek maçlı eliminasyon sistemli futbol organizasyonu olmasının yanı sıra ülkenin en eski futbol turnuvası olması özelliğine sahiptir. Paylaşılan tweet'e tüm dünyadaki sosyal medya kullanıcılarından çok sayıda yorum gelirken Nusret'in bu gelişmeyi nasıl karşılayacağı ise merak konusu.





