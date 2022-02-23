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Dünya Kupası, İstanbul'da görücüye çıktı

23.02.2022 18:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'nda sahibini bulacak kupa, Visa sponsorluğunda İstanbul'a getirildi

Dünya Kupası, İstanbul'da görücüye çıktı

Katar'da 21 Kasım-18 Aralık tarihlerinde düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyon olan takıma verilecek kupa, İstanbul'da sergilenmeye başlandı.

Visa sponsorluğunda İstanbul'a getirilen 2022 Dünya Kupası, Maximiles Black'in ev sahipliğinde Sakıp Sabancı Müzesi'nde düzenlenen davette sergilendi.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Lüle, Dünya Kupası'nın İstanbul'a getirilmesinden mutluluk duyduklarını belirterek, "Maximiles Black sahibi müşterilerimiz ile bu özel etkinlikte birlikte olmaktan ve bu güzel etkinliğe ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. FIFA Dünya Kupası'nın Türkiye'ye getirilmesine imkan sağlayan Visa'ya teşekkür ederiz." diye konuştu.

Organizasyona A Milli Futbol Takımı Eski Menajeri Can Çobanoğlu ve eski milli futbolcu Nihat Kahveci de katılırken, futbolseverler Dünya Kupası ile hatıra fotoğrafı çektirme fırsatı buldu.

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İstanbul Katar
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