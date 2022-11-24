SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. 2022 Dünya Kupası
  4. Dünya Kupası'na Fatih Terim damgası! Maç sonunda konuştu... "Babam gibi"

Dünya Kupası'na Fatih Terim damgası! Maç sonunda konuştu... "Babam gibi"

24.11.2022 07:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Japonya ile Almanya karşı karşıya gelirken, beklenmedik bir skor alındı. Japonya geriye düştüğü karşılaşmada rakibini 2-1 mağlup etmeyi başarırken, 57 dakika sahada kalan eski Galatasaraylı Nagatomo karşılaşmanın ardından Galatasaray ve Fatih Terim açıklamasında bulundu. İşte detaylar...

Dünya Kupası'na Fatih Terim damgası! Maç sonunda konuştu... "Babam gibi"

Bu yıl Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'na alınan beklenmedik sonuçlar damga vurmaya devam ederken, E Grubu açılış mücadelesinde Japonya geriye düştüğü mücadelede Almanya'yı 2-1 mağlup ederek bir sürprize imza attı.

57 DAKİKA SAHADA KALDI

7356851872f986e851ecd5cee057b9b36c7ea8b6

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan ve sahada kaldığı 57 dakika boyunca iyi bir performans ortaya koyan Japonya'nın 36 yaşındaki tecrübeli savunmacısı Yuto Nagatomo, karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu.

GALATASARAY VE TERİM SÖZLERİ

nagatomo

Nagatomo, Japonya galibiyeti sonrası eski takımı Galatasaray ve Fatih Terim'le ilgili konuştu. Deneyimli oyuncu maçın ardından TRT Spor'a verdiği röportajda Türkiye günlerini unutamadığını söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"BABAM GİBİ"

5efdef9bbf2144103ce9f4d3

"Türkiye'yi çok seviyorum, insanlar çok sıcakkanlı. Fatih Terim benim babam gibi. Çok kibar ve çok iyi bir teknik direktör. Türkiye'yi seviyorum, teşekkürler Galatasaray"

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Atiba ile Batshuayi'nin karşılaştığı maç 1-0 bittiAtiba ile Batshuayi'nin karşılaştığı maç 1-0 bitti
Fatih Terim'den başkanlık sinyali! 'Bekleyelim, görelim!'Fatih Terim'den başkanlık sinyali! 'Bekleyelim, görelim!'
Katar'da herkesi şaşkına çeviren an! İngiliz taraftarı kadın bir anda göğüslerini açınca...Katar'da herkesi şaşkına çeviren an! İngiliz taraftarı kadın bir anda göğüslerini açınca...
Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim dünya kupası galatasaray

En Çok Okunan Haberler

ÖTV matrah düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı

ÖTV matrah düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı

Rusya'dan geniş çaplı saldırı!

Rusya'dan geniş çaplı saldırı!

Murat Sancak'tan Cristiano Ronaldo açıklaması

Murat Sancak'tan Cristiano Ronaldo açıklaması

TRT Spikerine Beşiktaşlılar tepki gösteriyor! ''Tabii şimdi aklınıza geliyordur...''

TRT Spikerine Beşiktaşlılar tepki gösteriyor! ''Tabii şimdi aklınıza geliyordur...''

Arjantin-Suudi Arabistan maçına gölge düştü! Messi ile anlaşma yapılmış...

Arjantin-Suudi Arabistan maçına gölge düştü! Messi ile anlaşma yapılmış...

Volkan Demirel'den tarihi kehanet! 7-0 sonrası...

Volkan Demirel'den tarihi kehanet! 7-0 sonrası...

İlginizi Çekebilir

Yenilik kapıda: Geriye değil ileriye bakın...

Yenilik kapıda: Geriye değil ileriye bakın...

Kutsal dağın tepesine işeyip el hareketi çekince...

Kutsal dağın tepesine işeyip el hareketi çekince...

Onlarca kategorideki binlerce üründe çılgın indirim! Hızlı davranan kazanıyor

Onlarca kategorideki binlerce üründe çılgın indirim! Hızlı davranan kazanıyor

Korkunç gerçek! Sizde de varsa doktora koşun

Korkunç gerçek! Sizde de varsa doktora koşun

Herkesin yaptığı hatayı yapmayın! Balı mikrop yuvasına çeviriyor

Herkesin yaptığı hatayı yapmayın! Balı mikrop yuvasına çeviriyor

Bakmadan geçmeyin! Kasım ayının en çok satan ürünlerini sizin için derledik

Bakmadan geçmeyin! Kasım ayının en çok satan ürünlerini sizin için derledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.