Dünya Kupası'na Fatih Terim damgası! Maç sonunda konuştu... "Babam gibi"

Bu yıl Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'na alınan beklenmedik sonuçlar damga vurmaya devam ederken, E Grubu açılış mücadelesinde Japonya geriye düştüğü mücadelede Almanya'yı 2-1 mağlup ederek bir sürprize imza attı.

57 DAKİKA SAHADA KALDI

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan ve sahada kaldığı 57 dakika boyunca iyi bir performans ortaya koyan Japonya'nın 36 yaşındaki tecrübeli savunmacısı Yuto Nagatomo, karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu.

GALATASARAY VE TERİM SÖZLERİ

Nagatomo, Japonya galibiyeti sonrası eski takımı Galatasaray ve Fatih Terim'le ilgili konuştu. Deneyimli oyuncu maçın ardından TRT Spor'a verdiği röportajda Türkiye günlerini unutamadığını söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"BABAM GİBİ"

"Türkiye'yi çok seviyorum, insanlar çok sıcakkanlı. Fatih Terim benim babam gibi. Çok kibar ve çok iyi bir teknik direktör. Türkiye'yi seviyorum, teşekkürler Galatasaray"

