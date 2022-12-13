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Dünya Kupası'nın Arjantinli yıldızı Nahuel Molina'nın sevgilisi yine rahat durmadı! Bikinisinin hem altı hem de üstü küçük geldi ama...

13.12.2022 14:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arjantin Milli Futbol Takımı'nda defans oyuncusu olan Nahuel Molina, Bárbara Occhiuzzi ile aşk yaşıyor. Bárbara Occhiuzzi her ne kadar diğer futbolcu eşleri gibi göz onunda olmayı sevmese de verdiği cesu pozlarla adından söz ettirmeyi başarıyor. Erkek arkadaşı, Nahuel Molina'dan 2 yaş büyük olan Arjantinli güzel bikinili pozlarıyla Instagram'ı yaktı kavurdu.

Dünya Kupası'nın Arjantinli yıldızı Nahuel Molina'nın sevgilisi yine rahat durmadı! Bikinisinin hem altı hem de üstü küçük geldi ama...

2022 Dünya Kupası yarı final maçında Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek olan Arjantin takımının yıldız futbolcusu Nahuel Molina özel hayatında da mutluluğu yakaladı.

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Nahuel Molina, bir süredir Arjantin güzeli Bárbara Occhiuzzi ile birliktelik yaşıyor.

ARJANTİNLİ GÜZEL SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Bárbara Occhiuzzi, 2022 Dünya Kupası'nda hem ülkesini hem de Nahuel Molina'yı destekliyor.

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ARJANTİN MİLLİ TAKIMI'NI DESTEKLEMEK İÇİN KATAR'A GİTTİ

Bárbara Occhiuzzi, 2022 Dünya Kupası maçları için Katar'a gitti belki ama o daha çok Instagram paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

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Göğüs dekolteli pozları olay olan Occhiuzzi daha çok Brezilya tarzı bikinili altı giymeyi tercih ediyor.

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ARJANTİN'İN YILDIZI NAHUEL MOLİNA'NIN SEVGİLİSİNDEN CESUR POZLAR

Arjantin Milli Futbol Takımı'nın yıldız oyuncusu Nahuel Molina'nın sevgilisi Bárbara Occhiuzzi'nin bir paylaşımı ise diğerlerinin arasından göze çarptı.

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Genç kadın, kırmızı bikinisi ile Instagram'ı salladı.

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