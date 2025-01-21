Dünya liderlerinden Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybedenler için taziye mesajları geldi

Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan, Grand Kartal Otel'de gece 03.27 sıralarında yangın uzun süre kontrol altına alınamamıştı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada 51 kişinin de yaralı olduğunu ve 66 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Oteldeki yangın faciasının sonrasında dünya liderlerinden Türkiye'ye başsağlığı mesajları yayınlandı.

GÜRCİSTAN

Gürcistan Dışişleri Bakanlığı, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı paylaştı. Bakanlığın X hesabından paylaşılan yazılı açıklamada "Türkiye'de Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde meydana gelen trajik yangın nedeniyle derin üzüntümüzü ifade ediyoruz. Bu zor zamanlarda, hayatını kaybedenlerin aileleri ve Türk halkına içten başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerini kullandı.

AZERBAYCAN

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Bolu’daki otel yangınında 66 kişinin hayatını kaybetmesi dolayısıyla Türkiye’ye başsağlığı diledi. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Kardeş Türkiye'de bir otelde çıkan yangında can kayıpları ve yaralananların olması bizi derinden üzdü. Meydana gelen bu facia nedeniyle hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına, dost ve kardeş Türkiye'ye derin üzüntüyle başsağlığı diliyor, yaralılara acil şifalar temenni ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

PAKİSTAN

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde çıkan yangına ilişkin, "Bu kazada sevdiklerini kaybeden kederli ailelere en içten taziyelerimi sunuyor ve yaralıların bir an önce iyileşmesi için dua ediyorum." ifadelerini kullandı. Şerif, Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde çıkan yangına ilişkin X sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Paylaşımda yangında hayatını kaybedenler için taziyelerini ileten Şerif, "Türkiye'nin kuzeyindeki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan bir otelde meydana gelen yangını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Değerli kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Türk milletine, özellikle de bu kazada sevdiklerini kaybeden kederli ailelere en içten taziyelerimi sunuyor ve yaralıların bir an önce iyileşmesi için dua ediyorum." ifadelerini kullandı.

KIRGIZİSTAN

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde çıkan yangında hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a başsağlığı mesajı gönderdi. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Caparov, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği başsağlığı mesajında, "Türkiye'nin Bolu ilinde bir otel yangınında can kaybı yaşandığını büyük bir üzüntüyle öğrendim." ifadesini kullandı. Kırgızistan halkı ve kendi adına hayatını kaybedenlerin yakınlarına en derin taziyelerini ileten Caparov, yaralılara da acil şifalar diledi.

AVRUPA BİRLİĞİ

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı paylaştı. Kallas, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Bolu'daki yangında yaşamını yitirenler için üzüntü duyduğunu belirtti.

Hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerini ileten Kallas, "Alevleri kontrol altına almak için yorulmadan çalışan cesur kurtarma ekiplerini yürekten destekliyorum. Bu acılı anda Türkiye'nin yanındayız." ifadelerini kullandı.

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola da X hesabından yaptığı paylaşımda, başsağlığı mesajını ileterek, "Hayat kurtarmak için sahada ellerinden geleni yapan cesur müdahale ekiplerine minnettarım. Yaralılara acil şifalar diliyorum." ifadelerine yer verdi.

RUSYA

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde çıkan yangında hayatını kaybedenler için taziye mesajı gönderdi.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin, Erdoğan'a Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangın nedeniyle telgraf gönderdi.

Putin, telgrafta "Bolu'daki kayak merkezinde meydana gelen yangının yol açtığı trajik sonuçlar nedeniyle başsağlığı dileklerimi kabul edin. Ölenlerin ailesi ve yakınlarına üzüntü ve desteğimi, yaralılar için de acil şifalar dileğimi iletmenizi rica ederim." ifadelerini kullandı.

(AA-DHA-İHA)

Bu içerik Seray Üstün tarafından yayına alınmıştır