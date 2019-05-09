Dünya markalarını bilmeyen yoktur. Peki arkasındaki isimleri?

Hepimiz dünya markalarının isimlerini çok iyi biliyor ve takip ediyoruz. Ancak kaçımız bu markaların arkasında olan isimleri tanıyoruz? Herkesin hayranlık duyduğu markaların arkasında yer alan isimlerin fotoğraflarını sizler için bir araya getirdik. İşte magazinden ve gözden uzak yaşayan o ünlü modacılar... 1. Marc Jacobs, 55 yaşında. Marc Jacobs, 23 yaşındayken sponsorların da desteğiyle Marc Jacobs markasıyla ilk kreasyonunu yaptı. 24 yaşına geldiğinde, Amerika Moda Tasarımcıları Konseyi ödülünü kazanan en genç tasarımcı unvanını aldı. 2. Christian Louboutin, 56 yaşında. Genç yaşından bu yana Christian, Chanel, Yves Saint Laurent ve Maud Frizon gibi büyük markalar için freelance olarak ayakkabılar tasarladı. 27 yaşına geldiğinde kendi şirketini kurmaya karar verdi ve ilk mağazasını açtı. Kısa süre sonra kraliyet ailesi ve Hollywood ünlüleri için ayakkabılar tasarlamaya başladı. Ona ait olan kırmızı renkli tabanlar dünyada bir moda trendi haline geldi. 3. Michael Kors, 59 yaşında. Henüz bir ergenken Kors kendi tasarımlarını yapmaya ve ailesinin evinin bodrumunda onları satmaya başladı. 17 yaşına geldiğinde New York’taki Teknoloji Moda Enstitüsü’ne başladı, ancak 9 ay sonunda ayrılıp bir butikte çalışmaya başladı. 4 yıl sonra da aynı mağazada kendi markasıyla kadın kıyafetlerini satmaya başladı. Bunlar da ilginizi çekebilir Yaz aylarında şok ve trend olmanın ipuçları Eski hallerinden eser yok! Zamanla kendilerini salan ünlüler Kraliyette bir sır daha! Bu aşk yürekleri dağlayacak

4. Tommy Hilfiger, 67 yaşında. 20 yaşındayken Hilfiger kendine ait ilk mağazayı açtı, ancak 5 yıl sonra iflas etti. Daha sonra New York’a taşınan Hilfiger birkaç yıl boyunca farklı markalar için çalıştı. 28 yaşına geldiğinde “Tommy Hill” adıyla kendi tasarım şirketini kurdu. 6 yıl sonra ise sponsorların da desteğiyle Tommy Hilfiger markasını yarattı ve kısa süre sonra dünyanın en ünlü markalarından biri haline getirdi. 5. Christian Lacroix, 67 yaşında. Aslında Christian bir müze küratörü olmak istiyordu. 22 yaşındayken Paris’e taşındı ve Sorbonne Üniversitesi Sanat Tarihi bölümünde okumaya başladı. Ancak kısa süre sonra içindeki moda tutkusu daha ağır bastı ve 24 yaşındayken kendine ait haute couture moda evini kurdu. 6. Miuccia Prada, 69 yaşında. Mario Prada’nın en küçük torunu olan Miuccia, 29 yaşındayken lüks eşyalar tasarlayan aile şirketinde çalışmaya başladı. Ancak gençliğinde Teatro Piccolo’da mim sanatçısı olmayı hayal ediyordu, birkaç yıl boyunca bu hayalini gerçekleştirdi de. 40 yaşına geldiğinde ilk kadın koleksiyonunu tasarladı ve piyasaya sürdü. 5 yıl sonra da erkek koleksiyonunu piyasaya sürdü. Muiccia Prada 2014 yılında Forbes Dergisi tarafından hazırlanan, dünyanın en etkileyici kadınları listesine girdi.

7. Jimmy Choo, 70 yaşında. Choo ilk çift ayakkabısını henüz 11 yaşındayken tasarladı. Londra’daki Cordwainers Teknik Üniversitesi’nde okumak için Malezya’dan İngiltere’ye geldi. Choo bir tasarım şirketinde çalışmaya başladı ve bundan kısa bir süre sonra da kendi mağazasını açtı. Yeteneği ve tasarımları Londra Moda Haftasında büyük beğeni kazanan Choo kısa sürede tüm dünyada tanındı. 8. Yohji Yamamoto, 75 yaşında. Yamamoto, dikiş işlerinde annesine yardımcı olabilmek için avukatlık kariyerinden vazgeçti. Annesinin yanında çalışırken terzilik yeteneklerini geliştirdi. Daha sonra moda okumaya karar verdi. İlk koleksiyonunun 1981 yılında Paris’te yaptı ve kısa sürede dünya çapında üne kavuştu. 9. Calvin Klein, 76 yaşında. Calvin, gençliğinde New York’ta pek çok moda evinde çalıştı. Zaman zaman sokak sanatçısı olarak da çalışan Calvin, 26 yaşına geldiğinde arkadaşı Barry K. Schwartz ile birlikte New York’ta “Calvin Klein” şirketini kurdu. İlk başlarda sadece erkek kıyafetleri yapan Klein daha sonra kadın kıyafetlerine de yöneldi. 10. Manolo Blahnik, 76 yaşında. Manolo’nun kariyeri, 28 yaşındayken Londra’da Vogue Dergisi’ne ayakkabılar hakkında yazılar yazmasıyla başladı. Bir yıl sonra kendi ismiyle ilk butiğini açmaya karar verdi. 32 yaşına geldiğinde Blahnik, Vogue Dergisi’nin kapağında yer alan ikinci erkek oldu. Onun ayakkabıları Sex and the City dizisinin beşinci karakteri olarak anılıyordu.

11. Roberto Cavalli, 78 yaşında. Roberto ilk başlarda kendisini çok etkileyen elle yaratılan dalgalı teknikler üzerinde çalıştı. Daha sonra bunu bırakıp kendi kumaş işine başladı. 32 yaşına geldiğinde Cavalli, Paris’te ilk koleksiyonunu piyasaya sürdü. Kısa süre sonra Saint Tropez’de ilk moda butiğini açtı. 12. Kenzo Takada, 80 yaşında. Tokyo’daki Bunka Moda Okulu’ndan mezun olduktan sonra, Kenzo Paris’e taşınmaya karar verdi. 6 yıl sonra Vivienne Galerisi’nde ilk kreasyonunun sergiledi, modellerinden biri Elle Dergisi’nin kapağına çıktı. 44 yaşına geldiğinde Kenzo ilk erkek kreasyonunu tasarladı. 5 yıl sonra ise Kenzo adını verdiği kadın parfümünü piyasaya sürdü. 13. Luciano Benetton, 83 yaşında. Luciano’nun babasının küçük bir işi vardı, ancak babasının ölümünün ardından Luciano okulu bıraktı ve bir kıyafet dükkanında çalışmaya başladı. Kısa süre sonra para biriktirerek ilk dikiş makinesini satın aldı ve tasarladığı renkli kıyafetlerden oluşan ilk kreasyonu büyük beğeni topladı. 30 yaşına geldiğinde, kız kardeşi Giuliana ve diğer iki kardeşi Carlo ve Gilberto ile birlikte Benetton Grup’u kurdu.