YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Afyonkarahisar
  4. Dünya Motokros Şampiyonası

Dünya Motokros Şampiyonası

08.09.2021 13:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gençler kategorisinin ilk yarışında Fransız Maxime Renaux ilk sırayı aldı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya MotokrosŞampiyonası'nın 9. ayak organizasyonunda (MXGP Of Afyon) çeşitli kategorilerde mücadeleler sürüyor.

Afyon Motor Sporları Merkezi'ndeki organizasyonda Dünya Gençler Motokros Şampiyonası'nın (MX2) birinci yarışı yapıldı.

İlk yarışı Fransız Maxime Renaux kazanırken, ikinciliği aynı ülkeden Tom Vialle elde etti, İtalyan Mattia Guadagnini ise üçüncü oldu.

Gençler kategorisinde ikinci yarışın 15.00'te başlayacağı bildirildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İlber Ortaylı'dan Afgan sığınmacılarla ilgili çok konuşulacak yorumİlber Ortaylı'dan Afgan sığınmacılarla ilgili çok konuşulacak yorum
PARTNER"Asla yaptırmam" demişti! Yıldız Tilbe geri adım attı"Asla yaptırmam" demişti! Yıldız Tilbe geri adım attı
DP Genel Başkanı Uysal, Türk-İş Afyonkarahisar İl Temsilciliğini ziyaretinde konuştu:DP Genel Başkanı Uysal, Türk-İş Afyonkarahisar İl Temsilciliğini ziyaretinde konuştu:

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 8 Eylül Çarşamba

İmsak
05:01
Sabah
06:26
Öğle
13:01
İkindi
16:36
Akşam
19:25
Yatsı
20:44

Afyonkarahisar Nöbetçi Eczaneler 8 Eylül Çarşamba

Efe Eczanesi
Merkez
Karanfil Eczanesi
Merkez
Serdar Eczanesi
Merkez
Gözde Eczanesi
Basmakci
Volkan Eczanesi
Bolvadin
Egesu Eczanesi
Dazkiri
Sena Eczanesi
Dinar
Tümünü Göster
Afyonkarahisar ECZANELER
Afyonkarahisar ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Kayserispor'un vefat eden eski başkanı Recep Mamur toprağa verildi

Kayserispor'un vefat eden eski başkanı Recep Mamur toprağa verildi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Uşak Belediyesi 7. Geleneksel Cirit Turnuvası'nın final karşılaşması yapıldı

Uşak Belediyesi 7. Geleneksel Cirit Turnuvası'nın final karşılaşması yapıldı

Çaykur Rizespor, Fin santrfor Pohjanpalo'yu kiraladı

Çaykur Rizespor, Fin santrfor Pohjanpalo'yu kiraladı

Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm

Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.