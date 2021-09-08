Dünya Motokros Şampiyonası

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya MotokrosŞampiyonası'nın 9. ayak organizasyonunda (MXGP Of Afyon) çeşitli kategorilerde mücadeleler sürüyor.

Afyon Motor Sporları Merkezi'ndeki organizasyonda Dünya Gençler Motokros Şampiyonası'nın (MX2) birinci yarışı yapıldı.

İlk yarışı Fransız Maxime Renaux kazanırken, ikinciliği aynı ülkeden Tom Vialle elde etti, İtalyan Mattia Guadagnini ise üçüncü oldu.

Gençler kategorisinde ikinci yarışın 15.00'te başlayacağı bildirildi.



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