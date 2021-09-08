YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Afyonkarahisar
  4. Dünya Motokros Şampiyonası

Dünya Motokros Şampiyonası

08.09.2021 14:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya Motokros Şampiyonası

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nın 9. ayak organizasyonunda (MXGP Of Afyon) çeşitli kategorilerde mücadeleler sürüyor.

Afyon Motor Sporları Merkezi'ndeki organizasyonda Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP ) birinci yarışı yapıldı.

İlk yarışı Jeffrey Herlings, ikinci Antonio Cairoli ve Tim Gajser üçüncü oldu.

İkinci yarışın 16.00'te başlayacağı bildirildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İlber Ortaylı'dan Afgan sığınmacılarla ilgili çok konuşulacak yorumİlber Ortaylı'dan Afgan sığınmacılarla ilgili çok konuşulacak yorum
Eğitimlerini tamamladılar! İşte İstanbul'un kadın itfaiyecileriEğitimlerini tamamladılar! İşte İstanbul'un kadın itfaiyecileri
DP Genel Başkanı Uysal, Türk-İş Afyonkarahisar İl Temsilciliğini ziyaretinde konuştu:DP Genel Başkanı Uysal, Türk-İş Afyonkarahisar İl Temsilciliğini ziyaretinde konuştu:

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 8 Eylül Çarşamba

İmsak
05:01
Sabah
06:26
Öğle
13:01
İkindi
16:36
Akşam
19:25
Yatsı
20:44

Afyonkarahisar Nöbetçi Eczaneler 8 Eylül Çarşamba

Efe Eczanesi
Merkez
Karanfil Eczanesi
Merkez
Serdar Eczanesi
Merkez
Gözde Eczanesi
Basmakci
Volkan Eczanesi
Bolvadin
Egesu Eczanesi
Dazkiri
Sena Eczanesi
Dinar
Tümünü Göster
Afyonkarahisar ECZANELER
Afyonkarahisar ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Kayserispor'un vefat eden eski başkanı Recep Mamur toprağa verildi

Kayserispor'un vefat eden eski başkanı Recep Mamur toprağa verildi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Uşak Belediyesi 7. Geleneksel Cirit Turnuvası'nın final karşılaşması yapıldı

Uşak Belediyesi 7. Geleneksel Cirit Turnuvası'nın final karşılaşması yapıldı

Çaykur Rizespor, Fin santrfor Pohjanpalo'yu kiraladı

Çaykur Rizespor, Fin santrfor Pohjanpalo'yu kiraladı

Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm

Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.