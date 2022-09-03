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Dünya Motokros Şampiyonası

03.09.2022 15:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Organizasyon kapsamında düzenlenen Avrupa Motokros Şampiyonası'nın (EMX Open) ilk yarışları yapıldı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nın final etaplarına devam ediliyor.

Afyon Motor Sporları Merkezi'nde düzenlenen organizasyon kapsamındaki Avrupa Motokros Şampiyonası'nın (EMX Open) birinci ayak yarışları yapıldı.

Yarışlar sonucunda İspanyol Jose Butron birinci, Slovakyalı sporculardan Tomas Kohut ikinci, Simon Jost ise üçüncü oldu.

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