AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nın final etaplarına devam ediliyor.

Afyon Motor Sporları Merkezi'nde düzenlenen organizasyon kapsamındaki Avrupa Motokros Şampiyonası'nın (EMX Open) birinci ayak yarışları yapıldı.

Yarışlar sonucunda İspanyol Jose Butron birinci, Slovakyalı sporculardan Tomas Kohut ikinci, Simon Jost ise üçüncü oldu.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz