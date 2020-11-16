Dünya mutfağındaki mantı tarifleri nelerdir? İşte 6 farklı ülkeden 6 farklı mantı tarifi!

Türk mutfağında mantı oldukça önemli bir yere sahip geleneksel bir lezzettir. Ülkemizin dört bir yanında yapılan mantı çeşitleri genellikle içi dolgulu hamur parçalarından oluşur. Mantı Osmanlı’da ilk kez Şirvani’nin kitabının Osmanlı Türkçesine çevrilmiş versiyonunda yer alır. Kitapta yer alan tarifte, hamurun içinde koyun kıyması, nohut, tarçın ve sirkeden hazırlanan iç harcı ilave edilir. Yoğurt ve sumak ile servis edilir.

Ülkemizde oldukça sevilen bu lezzet dünyanın pek çok noktasında da sofraları süslüyor. Uzak Doğu’dan Avrupa’ya, Orta Asya’dan Amerika’ya her kültürün kendine özgü mantı tarifleri bulunuyor.

TÜRKİYE: KAYSERİ MANTISI

Türkiye’nin pek çok ilinde mantı tarifleri olduğunu biliniyor. Ancak ülkemizde mantı denildiğinde çoğu kişinin aklına kayseri mantısı geliyor. Bir kaşığı 40 adetin sığdığı Kayseri mantısı yapımı oldukça meşakkatli olmasına rağmen lezzetiyle bütün yorgunluğu alıyor. Peki Kayseri mantısı nasıl yapılır? Kayseri mantısı malzemeleri nelerdir?

KAYSERİ MANTISI MALZEMELERİ

Hamuru İçin;

4 su bardağı un

1 su bardağı su

1 adet yumurta

1 tatlı kaşığı tuz

İç harcı için;

250 gr kıyma

1 adet soğan

1 demet maydanoz

1/2 demet nane

2 tatlı kaşığı tuz

1 fiske karabiber

1 fiske kimyon

Sosu için;

3 yemek kaşığı tereyağ

1 yemek kaşığı kırmızı toz biber

1 kase yoğurt

3 diş sarımsak

1 çay kaşığı tuz

KAYSERİ MANTISI NASIL YAPILIR?

Derin bir kabın içine un, yumurta ve tuz eklenip yavaş yavaş suyu dökülerek yoğurmaya başlanır. Sert bir hamur elde edilir. Elde edilen hamur 2 parçaya ayrılır ve üzerine nemli bir bez örtülerek yarım saat kadar dinlendirilir. İç harcının hazırlanması için soğanlar küçük küçük doğranılır. Derin bir kabın içerisine kıyma, baharat, ince ince kıyulan maydanoz ve nane eklenerek yoğrulur. Dilenen hamur unlanan tezgahın üzerine alınarak açılır. Büyük tek bir parça olarak açılan hamurdan 3 cm’lik kareler kesilir. Karelerin ortasına hazırlanan harç konulur ve iki ucundan kapatılır. Bütün kareler kapatıldıktan sonra derin bir tencerede tuzlu kaynar suya mantılar ilave edilir. 15 dakika piştikten sonra ocakta alınır ve üzerine soğuk su ilave edilerek 2 dakika sonra süzülür. Hazırlanan mantıların üzerine sarımsaklı yoğurt ve sosu dökülür.