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Dünya mutfağındaki mantı tarifleri nelerdir? İşte 6 farklı ülkeden 6 farklı mantı tarifi!

Seray Üstün Seray Üstün 16.11.2020 17:43 | Son Güncelleme:
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Dünya mutfağındaki mantı tarifleri nelerdir? İşte 6 farklı ülkeden 6 farklı mantı tarifi!

Türk mutfağının en sevilen lezzetleri arasında yerini alan mantı 7’de 70’e herkesin damaklarını şenlendirmeyi sürdürüyor. Türk mutfağında bulunan onlarca çeşidinin yanında mantı evrensel bir lezzet olarak karşımıza çıkıyor. Çin’den Anadolu’ya kadar uzanan İpek Yolu’nun üzerinden geçtiği geniş coğrafyada mantı birbirinden farklı ülkelerde değişik isimlerle ve tariflerle anılıyor. İşte farklı ülkelerin mantı tarifleri...

Türk mutfağında mantı oldukça önemli bir yere sahip geleneksel bir lezzettir. Ülkemizin dört bir yanında yapılan mantı çeşitleri genellikle içi dolgulu hamur parçalarından oluşur. Mantı Osmanlı’da ilk kez Şirvani’nin kitabının Osmanlı Türkçesine çevrilmiş versiyonunda yer alır. Kitapta yer alan tarifte, hamurun içinde koyun kıyması, nohut, tarçın ve sirkeden hazırlanan iç harcı ilave edilir. Yoğurt ve sumak ile servis edilir.

Ülkemizde oldukça sevilen bu lezzet dünyanın pek çok noktasında da sofraları süslüyor. Uzak Doğu’dan Avrupa’ya, Orta Asya’dan Amerika’ya her kültürün kendine özgü mantı tarifleri bulunuyor.

TÜRKİYE: KAYSERİ MANTISI

mantı kapak

Türkiye’nin pek çok ilinde mantı tarifleri olduğunu biliniyor. Ancak ülkemizde mantı denildiğinde çoğu kişinin aklına kayseri mantısı geliyor. Bir kaşığı 40 adetin sığdığı Kayseri mantısı yapımı oldukça meşakkatli olmasına rağmen lezzetiyle bütün yorgunluğu alıyor. Peki Kayseri mantısı nasıl yapılır? Kayseri mantısı malzemeleri nelerdir?

KAYSERİ MANTISI MALZEMELERİ

Hamuru İçin;

  • 4 su bardağı un
  • 1 su bardağı su
  • 1 adet yumurta
  • 1 tatlı kaşığı tuz

İç harcı için;

  • 250 gr kıyma
  • 1 adet soğan
  • 1 demet maydanoz
  • 1/2 demet nane
  • 2 tatlı kaşığı tuz
  • 1 fiske karabiber
  • 1 fiske kimyon

Sosu için;

  • 3 yemek kaşığı tereyağ
  • 1 yemek kaşığı kırmızı toz biber
  • 1 kase yoğurt
  • 3 diş sarımsak
  • 1 çay kaşığı tuz

KAYSERİ MANTISI NASIL YAPILIR?

Derin bir kabın içine un, yumurta ve tuz eklenip yavaş yavaş suyu dökülerek yoğurmaya başlanır. Sert bir hamur elde edilir. Elde edilen hamur 2 parçaya ayrılır ve üzerine nemli bir bez örtülerek yarım saat kadar dinlendirilir. İç harcının hazırlanması için soğanlar küçük küçük doğranılır. Derin bir kabın içerisine kıyma, baharat, ince ince kıyulan maydanoz ve nane eklenerek yoğrulur. Dilenen hamur unlanan tezgahın üzerine alınarak açılır. Büyük tek bir parça olarak açılan hamurdan 3 cm’lik kareler kesilir. Karelerin ortasına hazırlanan harç konulur ve iki ucundan kapatılır. Bütün kareler kapatıldıktan sonra derin bir tencerede tuzlu kaynar suya mantılar ilave edilir. 15 dakika piştikten sonra ocakta alınır ve üzerine soğuk su ilave edilerek 2 dakika sonra süzülür. Hazırlanan mantıların üzerine sarımsaklı yoğurt ve sosu dökülür.

RUSYA: PELMENİ

PELMENİ

Rus mantısı olarak bilinen Pelmeni tarifi, Sibirya’dan gelen bir çeşittir. Moğollar tarafından tanıtıldığı düşünülen Pelmeninin içerisine et, mantar veya peynirli bir iç harç hazırlanıyor. Pelmeni nasıl yapılır? Pelmeni tarifi nedir? Pelmeni malzemeleri nelerdir?

PELMENİ MALZEMELERİ

  • 2 adet yumurta
  • 1/2 su bardağı ılık su
  • 1 su bardağı ılık süt
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • Göz kararı un
  • 400 gr kıyma
  • 1 adet soğan
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı pul biber
  • 1 çay kaşığı kırmızı toz biber

PELMENİ NASIL YAPILIR?

Geniş bir kaba süt, yumurta, tuz ve suyu eklenilir. Ardından unuyavaş yavaş eklenerek yoğrulmaya başlanır. Hamur bezelere ayırılarak üstleri nemli bir bezle örtülür ve yarım saat kadar dinlendirilir. Sonrasında iç harcının hazırlanmasına geçilir. İç harcı için soğan yemeklik olacak şekilde doğranır. Baharatlarla birlikte soğan, kıymaya ilave edilerek yoğrulur. Bezelere ayırılan hamurlar tek tek unlu tezgahın üzerinde açılmaya başlanır. Açılan hamurlar bardak ağzıyla yuvarlak bir şekilde kesilir. İç harcı eklenerek yarım ay şeklinde katlanır. Hamurun uç kısımları ise alta doğru birleştirilir. Kaynayan suyun içine tuz ilave edilir ve mantılar suya atılır. Hamurlar yumuşayıncaya kadar yaklaşık 10 dakika haşlanır. Tavada eritilen yağda mantılar sotelenir.

GÜRCİSTAN: KHİNKALİ

KHİNKALİ

Doğu Avrupa, Rusya ve Orta Asaya’nın etkilerini yansıtam Gürcistan mutfağında özel bir yere sahip olan khinkali, hamur içinde doldurulan baharatlı etle hazırlanıyor. Peki khinkali nasıl yapılır? Khinkali malzemeleri nelerdir?

KHİNKALİ MALZEMELERİ

  • 1 kg un
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 adet yumurta
  • 1 su bardağı ılık su
  • 300 gr kıyma
  • 1 adet kuru soğan
  • 1 çay kaşığı pul biber
  • 1 çay kaşığı nane
  • 1/2 demet maydanoz

KHİNKALİ NASIL YAPILIR?

İlk adımda kıyma, soğan ve ince kıyılmış maydanoz yağda yaklaşık 115 dakika kavrulur. Hazırlanan iç harcına baharatlar eklenri. Hamurun malzemeleri karıştırılır ve kulak memesi kıvamına gelene kadar yoğrulur. Hazırlanan hamurdan ceviz büyüklüğünde bezeler ayrılır ve her bir beze açılır. Açılan bezelerin içerisine hazırlan iç harçtan konulup bohça büyüklüğünde kapatılır. Hamurlar tuzlu suda haşlanarak pişirilir.

JAPONYA: GYOZA

GYOZA

Çin mantısına benzeyen Gyoza satır kıyması haline getirilen domuz etinden yapılıyor. Gyoza genellikle özel sosuyla servis ediliyor. Peki gyoza nasıl yapılır? Gyoza malzemeleri nelerdir?

GYOZA MALZEMELERİ

  • 2 adet havuç
  • 5 adet mantar
  • 1 adet soğan
  • Göz kararı pirinç yufkası
  • 100 gram tofu

GYOZA NASIL YAPILIR?

Yemeklik doğranan soğan yağsız tavada sotelenir. Havuçlar rendelenir ve mantarlar çok fazla küçültmeden doğranır. Ardından soğanları kavrulan tavaya malzemeler atılıp pişirmeye devam edilir. 10 dakika sonra tofu eklenir 5 dakika daha kavurulduktan sonra ocaktan alınır. İç harç ılındıktan sonra pirinç yufkalarına konularak kapatılır. Açılmaması için kenarları çatal yardımıyla bastırılır. Hazırlanan mantılar isteğe bağlı olarak buharda ya da yağda pişirilir.

ÇİN: WONTON

WONTON

Çıtır çıtır dokusunun içindeki yumuşak iç harcıyla Wonton bir kere yiyenleri kendisine hayran bırakıyor. Wonton nasıl yapılır? Wonton malzemeleri nelerdir?

WONTON MALZEMELERİ

  • 250 gr kıyma
  • 3 yemek kaşığı tereyağı
  • 2 adet havuç
  • 1 adet soğan
  • 3 adet yufka
  • 3 adet yumurta
  • 1 tatlı kaşığı zencefil
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • göz kararı tuz
  • göz kararı sıvıyağ
  • Sosu İçin;
  • 1 çay bardağı şeker
  • 1 çay bardağı ketçap
  • göz kararı sirke
  • 1 yemek kaşığı mısır unu
  • göz kararı su

WONTON NASIL YAPILIR?

Wontonun iç harcı için tereyağ tavada eritilir ve üzerine kıyma eklenir. Yaklaşık 5 dakika kavurulduktan sonra rendelenmiş soğan ve havuçlar kıymayla pişirilir. 10-15 dakika kavurulan iç harcına baharatlarla beraber tuzu eklenerek ocaktan alınır ve ılımaya bırakılır. Karışım ılıyınca 3 adet yumurta sarısı üzerine eklenerek karıştırlır. Yufkalardan orta büyüklükte kareler elde edin. Hazırlanan harç yufkanın ortasına konularak kapatılır. Mantıların üzerine yumurta beyazı sürülür. Kızgın yağa mantılar atılır ve kızarana kadar pişirilir. Mantının sosu için; mısır unu hariç tüm malzemeler karıştırılır. Ocağın altı kısılarak mısır unu eklenir ve kaynatılır.

POLONYA: PİEROGİ

pierogi

Orta ve Doğu Avrupa'da ortaya çıkan pierogi, yaygın olarak Polonya şehrinde tüketilir. Kıyma, patates, peynir, meyve veya lahana turşusu ile doldurulabilir. Genellikle kaynatılıp, ardından tereyağında soğan ile kızartılır. Pierogi nasıl yapılır? Pierogi malzemeleri nelerdir?

PİEROGİ MALZEMELERİ

Hamuru için;

  • 1 adet yumurta
  • 1 su bardağı süt
  • 3 su bardağı un
  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı veya krema
  • 1 tatlı kaşığı tuz

İç harcı için;

  • 3 adet patates
  • 3 yemek kaşığı krem peynir
  • Göz kararı tuz

Kızartmak için;

  • 5 yemek kaşığı tereyağı
  • 2 adet kuru soğan

PİEROGİ NASIL YAPILIR?

Hamur için gerekli olan tüm malzemeler karıştılıp yoğrulur. Yumuşak bir hamur elde ettikten sonra 4 parçaya bölünür. Bölünen parçalar oklava yardımıyla ince ince açılır. Açılan hamurların kurumaması için üzerine nemli bir bez örütülür. İç harcı için patates haşlanır ve içinde krem peynir ile tuzla karıştırılır. Hamurdan bardak ağzıula daireler çıkartılır. Elde edilen hamurların ortasına patatesli iç harç eklenerek ikiye katlanır. Hazırlanan mantılar 10 dakika boyunca haşlanır. Haşlanan mantılar süzülür ve kızaran tereyağda küp küp doğranan soğanlarla beraber kızartılır.


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