Dünya'nın etrafı çöp tarlası

İnsanlar sadece Dünya yüzeyinde çöp krizine yol açmıyor. Gezegenin etrafı da çöp tarlasına dönmüş durumda.
700 BİNE YAKIN UZAY ÇÖPÜ VAR
Dünya'nın yörüngesinde irili ufaklı 700 bine yakın uzay çöpü var. Ve Dünya'ya düştükleri takdirde büyük tehlikelere yol açabiliyorlar. Araştırmacılar, çöpleri temizleyecek yöntemler arıyor.
(DW)
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