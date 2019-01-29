TREND

Dünya'nın etrafı çöp tarlası

ates.sonmez ates.sonmez
İLGİNÇ HABERLER  | 29.01.2019 16:33 | Son Güncelleme

Çevre kirliliği sadece Dünya yüzeyinde bir sorun değil. Aynı zamanda gezegen dışında Dünya yörüngesinde de yığınla çöp var. Bu çöpler büyük risk oluşturuyor.

İnsanlar sadece Dünya yüzeyinde çöp krizine yol açmıyor. Gezegenin etrafı da çöp tarlasına dönmüş durumda.

700 BİNE YAKIN UZAY ÇÖPÜ VAR

Dünya'nın yörüngesinde irili ufaklı 700 bine yakın uzay çöpü var. Ve Dünya'ya düştükleri takdirde büyük tehlikelere yol açabiliyorlar. Araştırmacılar, çöpleri temizleyecek yöntemler arıyor.

(DW)

İşte 2018'in en çok turist çeken yerleri! Türkiye'den 2 şehir de listede İşte 2018'in en çok turist çeken yerleri! Türkiye'den 2 şehir de listede
Sibiryalı bilim insanları 'minik beyinler' geliştirdiSibiryalı bilim insanları 'minik beyinler' geliştirdi
İsrailli bilim insanları: Kanseri yok eden ilacı bulduk!İsrailli bilim insanları: Kanseri yok eden ilacı bulduk!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dünya çöp uzay

En Çok Okunan Trend Haberler

Zaman yolcusundan şaşırtan sözler: Yeni bir ülke kurulacak ve...

Zaman yolcusundan şaşırtan sözler: Yeni bir ülke kurulacak ve...

Açık açık sordular! 'Karşı cinsle birlikte oldun mu?'

Açık açık sordular! 'Karşı cinsle birlikte oldun mu?'

Guardian duyurdu: Bu telefonu kullananlar büyük tehlikede!

Guardian duyurdu: Bu telefonu kullananlar büyük tehlikede!

4 yıl önce bulduğu fikir sayesinde paraya para demiyor!

4 yıl önce bulduğu fikir sayesinde paraya para demiyor!

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Selden sonra ortaya çıktılar!

Selden sonra ortaya çıktılar!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

İngiltere'de müzede bindiği yanlış asansör 'Türkiye'ye çıkardı

İngiltere'de müzede bindiği yanlış asansör 'Türkiye'ye çıkardı

Medeniyetten uzaklaşıp ormanda yaşamaya başladı

Medeniyetten uzaklaşıp ormanda yaşamaya başladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çalıştığı lüks evin asansöründe tüm hafta sonu boyunca mahsur kaldı

Çalıştığı lüks evin asansöründe tüm hafta sonu boyunca mahsur kaldı

Trafikte dörtnala koşan at görenleri hayrete düşürdü

Trafikte hayrete düşüren görüntü!

Sibiryalı bilim insanları 'minik beyinler' geliştirdi

Sibiryalı bilim insanları 'minik beyinler' geliştirdi

İsrailli bilim insanları: Kanseri yok eden ilacı bulduk!

İsrailli bilim insanları: Kanseri yok eden ilacı bulduk!

Düşünce gücüyle iletişime geçmeyi sağlayan bir cihaz tasarlandı

Bir cihazla, zihin gücüyle iletişim artık mümkün!

Tuhaflığı fark edince yaptığı bakış sosyal medyada gündem oldu

Ona verdiği tepki gündem oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.