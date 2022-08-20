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Dünya o adamı konuşuyor! Tüfeğiyle Rus uçağını düşürdü

20.08.2022 17:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya-Ukrayna savaşı aylardır devam ederken, Ukrayna Devlet Sınır Hizmeti tarafından yapılan bir açıklama herkesi şoke etti. Ukraynalı bir vatandaşın tüfeğiyle bir Rus uçağını düşürdüğünü iddia eden yetkililer Valeriy Fedoroviç isimli yaşlı adamı 'kahraman' ilan etti.

Dünya o adamı konuşuyor! Tüfeğiyle Rus uçağını düşürdü

Hala devam eden Rusya-Ukrayna savaşının ilk gününden bu yana, Ukrayna ordusu sivil halkın desteğiyle büyük bir direniş gösteriyordu. Ukrayna’nın kuzeyinde Belarus sınırı yakınlarında bulunan Çernigiv kentinde yaşayan ve emekli bir Ukrayna vatandaşı olan Valeriy Fedoroviç de bu destekçilerden biriydi.

DİRENİŞİN SEMBOLLERİNDEN BİRİ

Savaşın başından beri silahlı direnişe dahil olan Fedoroviç, geçtiğimiz günlerde Ukrayna Devlet Sınır Hizmeti tarafından yapılan açıklamanın ardından resmen Ukrayna halkının direnişin sembollerinden biri oldu.

MADALYA ALDI

MADALYA

Ukrayna Devlet Sınır Hizmeti ekibi, "Savaşın ilk günlerinde Çernigiv'de direnişçilere katılan ve emekli bir vatandaş olan Valery Fedorovych, yoğun Rus bombardımanı sırasında tüfeğiyle düşman hava kuvvetlerine ait bir Su-34 tipi savaş uçağını düşürdü" diye açıkladı. Federoviç'in, devlet sınırlarının korunmasına yardım ettiği için madalya ile ödüllendirildiği bildirildi.

TARTIŞMA YARATTI

Ancak yapılan bu açıklama, birçok tartışmaya sebep oldu. Bazıları yayınlanan açıklamaya şüpheyle yaklaşırken, bazı araştırmacılar da av tüfeği ile Su-34 tipi bir savaş uçağı düşürülmesinin mümkün olmadığını belirttiler.

OLAYI ANLATTI

KAHRAMAN1

Ukrayna Devlet Sınır Hizmeti tarafından yapılan açıklamada, Valery Fedorovych’in olaya dair konuştuğu bir video da bulunuyordu. Bu videoda yıkılmış binalar arasında yürürken şehirdeki hasarı gösteren Fedorovych, uçağın enkazına ait olduğu düşünülen bir parçayı işaret ederek olayı anlatmaya devam ediyordu.

SEVİNÇ ÇIĞLIKLARI ATTILAR

Uçağı düşürdüğü ana dair görüntüler olduğunu belirten Fedorovych, “Tüfeğimi aldım ve ateş ettim. Sonrasında uçağın düştüğünü gördüm" dedi. Fedorovych’in uçağı düşürdüğü ana ilişkin olduğu iddia edilen videoda arka planda birçok kişinin sevinç çığlıkları attığı duyuluyordu.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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