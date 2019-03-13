Dünya orgazm olmak üzereyken felç olan kadını konuşuyor!

Londra'nın batısında yaşayan 44 yaşında adı açıklanmayan kadının başına oldukça ilginç ve tatsız bir hadise geldi.

Kadın, partneriyle yatak odasında sevişmeye başladı. Erkek arkadaşı kadına oral seks yapmayı teklif etti. Kadın da kabul etti.

Kadın tam orgazma ulaşacağı sırada adeta dünyası karardı. Zira kadın felç geçirdi.

Apar topar hastaneye kaldırılan kadın yoğun bakıma alındı. Doktorlar kadının kafatasında patlamış bir damar tespit etti. Kadının felci beyin kanaması nedeniyle geçirdiği belirtildi.

Oral seks sırasında başlayan baş ağrısını önemsemeyen kadın, beyin kanamasının ardından üç dakika kadar bilincini yitirdi.

2018 yılının ekim ayında yaşanan olay basına dünyaca bilinen British Medical Journal'da yayımlanmasıyla yansıdı.

Doktorlar durumun cinsel ilişki sırasında yükselen kan basıncıyla bağlantılı olabileceğini vurguluyor.

