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'Dünya Posta Günü' sergisi meraklılarını bekliyor

Betül Kurucu Betül Kurucu
SEYAHAT  | 10.10.2019 07:40 | Son Güncelleme

'Dünya Posta Günü' konulu pul sergisi, Beyoğlu'ndaki tarihi PTT binasında meraklılarını bekliyor.

'Dünya Posta Günü' sergisi meraklılarını bekliyor

PTT AŞ tarafından düzenlenen "Dünya Posta Günü (World Post Day)" konulu pul sergisi açıldı.

Ayrıca sergiye özel üretilen özel tarih damgalı zarflar ve portföyler de sergi kapsamında pul meraklılarının beğenisine sunuldu.

Farklı tarih ve konularda yüzlerce pulun da görülebildiği alanda, sergiye özel "Dünya Posta Günü" ibareli tarih damgası da kullanılabiliyor.

Sergi 11 Ekim'e kadar Beyoğlu'ndaki tarihi PTT binasında 10.00 ile 18.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.

PTT'nin özel tarih damgalı zarflarının yanı sıra pul, portföy ve diğer ürünleri 'filateli' web adresinden ve filateli cep uygulamasından da satın alınabiliyor. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
PTT beyoğlu pul sergisi

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