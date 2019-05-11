Dünya ramazanda Mevlana'nın türbesinde buluşuyor

Her yıl Mevlana'nın "Ne olursan ol yine gel." çağrısına uyarak dünyanın dört bir yanından gelen turistlerin ziyaret ettiği Mevlana Müzesi, tarih, kültür ve inanç turizmi açısından önemli bir potansiyeli barındırıyor.

Mevlana Müzesi, geçen yıl Topkapı Sarayı ve Ayasofya'dan sonra 2 milyon 817 bin 386 kişi ile en çok ziyaret edilen 3'üncü müze oldu. Bu yılın ilk dört ayında 745 bin kişinin ziyaret ettiği Mevlana Müzesi, ramazan ayında da ilgi odağı olmaya devam ediyor.

KADİR GECESİ'NDE ZİYARETÇİ YOĞUNLUĞU ARTACAK

İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazan ayının gelmesiyle müzedeki ziyaretçi yoğunluğunun arttığını söyledi.

Dünyanın dört bir yanından gelen turistlerin müzeyi ziyaret ettiğini dile getiren Yarar, şöyle konuştu:

"Mevlana Müzesi'ne her yıl yerli ve yabancı milyonlarca kişi geliyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da ramazanın gelmesiyle ziyaretçi yoğunluğumuz arttı. Binlerce turist manevi duygularını en iyi yaşayabilecekleri yer olarak Mevlana Müzesi'ne geliyor. Yılın ilk dört ayında 745 bin ziyaretçiyi ağırladık. Geçen yılın aynı dönemine göre ziyaretçi sayımız da yaklaşık yüzde 4 artmış durumda. En çok ziyaretçi de Çin, Tayland, Tayvan, Endonezya, Malezya ve Güney Kore gibi Asya ülkelerinden geliyor. Kadir Gecesi'nde ise yaşanan yoğunluğun zirveye çıkmasını bekliyoruz."