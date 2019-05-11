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Dünya ramazanda Mevlana'nın türbesinde buluşuyor

bahar.aydin bahar.aydin
SEYAHAT  | 11.05.2019 15:44 | Son Güncelleme

Öğretileri ile tüm dünyada ilgi uyandıran düşünce adamı, mutasavvıf Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin türbesinin bulunduğu Mevlana Müzesi, ramazan ayının gelmesiyle dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçileri ağırlıyor.

Dünya ramazanda Mevlana'nın türbesinde buluşuyor
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Konya
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Her yıl Mevlana'nın "Ne olursan ol yine gel." çağrısına uyarak dünyanın dört bir yanından gelen turistlerin ziyaret ettiği Mevlana Müzesi, tarih, kültür ve inanç turizmi açısından önemli bir potansiyeli barındırıyor.

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Mevlana Müzesi, geçen yıl Topkapı Sarayı ve Ayasofya'dan sonra 2 milyon 817 bin 386 kişi ile en çok ziyaret edilen 3'üncü müze oldu. Bu yılın ilk dört ayında 745 bin kişinin ziyaret ettiği Mevlana Müzesi, ramazan ayında da ilgi odağı olmaya devam ediyor.

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KADİR GECESİ'NDE ZİYARETÇİ YOĞUNLUĞU ARTACAK

İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazan ayının gelmesiyle müzedeki ziyaretçi yoğunluğunun arttığını söyledi.

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Dünyanın dört bir yanından gelen turistlerin müzeyi ziyaret ettiğini dile getiren Yarar, şöyle konuştu:

"Mevlana Müzesi'ne her yıl yerli ve yabancı milyonlarca kişi geliyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da ramazanın gelmesiyle ziyaretçi yoğunluğumuz arttı. Binlerce turist manevi duygularını en iyi yaşayabilecekleri yer olarak Mevlana Müzesi'ne geliyor. Yılın ilk dört ayında 745 bin ziyaretçiyi ağırladık. Geçen yılın aynı dönemine göre ziyaretçi sayımız da yaklaşık yüzde 4 artmış durumda. En çok ziyaretçi de Çin, Tayland, Tayvan, Endonezya, Malezya ve Güney Kore gibi Asya ülkelerinden geliyor. Kadir Gecesi'nde ise yaşanan yoğunluğun zirveye çıkmasını bekliyoruz."

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MEVLANA MÜZESİ

Konya'nın merkez Karatay ilçesinde yer alan Mevlana Müzesi'nin bulunduğu alan, Selçuklu Sultanı Alaeddin Keykubad tarafından Mevlana'nın babası Bahaeddin Veled'e verildi.

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Mevlana, "Düğün gecesi" olarak adlandırdığı Şeb-i Arus'ta hayata gözlerini yumunca, babası Bahaeddin Veled'in de metfun bulunduğu yere defnedildi. Oğlu Sultan Veled, çevresindekilerin Hazreti Pir'in mezarının türbe yapılması isteğini kıramadı. Mevlana'nın mezarının üstünde yer alan "Kubbe-i Hadra (Yeşil Kubbe)" yaptırıldı.

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1926'da "Konya Asar-ı Atika Müzesi" adı verilen Mevlana Dergahı ve Türbesi, 1954'te yapılan düzenlemeyle "Mevlana Müzesi" olarak ziyarete açıldı.

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Ramazan ayı boyunca ziyaretçi yoğunluğunun yaşandığı Mevlana Müzesi ve yanındaki Mevlana Meydanı, bu yıl da binlerce kişiyi Kubbe-i Hadra'nın manevi atmosferi altında buluşturuyor.

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Anahtar Kelimeler:
konya Mevlana Müzesi

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