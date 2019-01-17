Dünya reklamverenleri de 'eşitlik' diyor

Türkiye’de reklamların her aşamasında toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda hassasiyet gösterilmesi hedefiyle çalışan Reklamverenler Derneği tarafından oluşturulan Reklamda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kurulu, “Reklamda Roller Değişiyor” başlığıyla bir etkinlik düzenledi. Etkinliğin şeref konuğu global pazarlama iletişiminin %90’ını içeren 900 milyar USD’yi temsil eden Dünya Reklamverenler Federasyonu (WFA) CEO’su Stephan Loerke oldu.
“Sorumlu reklamcılık” konusunda ciddi çalışmalar yürüten ve yakın zamanda belirledikleri temel ilkeleri açıklayan Dünya Reklamverenler Federasyonu CEO’su Stephan Loerke yaptığı konuşmada; toplumsal cinsiyet eşitsizliğini dönüştürmek adına çalışma alanlarında ve iletişimde gerçekleştirilecek değişimin daha iyi bir pazarlamanın ilk basamağı olduğunu söyledi.Loerke, “Dünyada bu konuda yapılan araştırma sonuçlarına göre günümüzde; erkekler kadınlara oranla reklamlarda iki kat daha fazla rol alıyor. Ekranda 4 kat daha fazla görülmenin yanı sıra kadınlara oranla 7 kat fazla konuşuyor. Erkekler daha akıllı, komik, güçlü olarak yansıtılırken, kadınlar ise genç ve sadece göze hitap eden güzel görünümleriyle yer alıyor. Bu da durumun vehametini gözler önüne seriyor” dedi. Reklamda cinsiyet kalıplarını ortadan kaldırmak için değişimin tam zamanı olduğunu belirten Loerke, “Bunu sağlayabilmenin yolunun da toplumla özdeşleşecek tarz ve biçimde iletişim kurmadan geçiyor” diye sözlerine ekledi.
'CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİNİ DÖNÜŞTÜRMEK İÇİN ALGI DEĞİŞİMİ ESASTIR!'
Etkinliğin açılışında bir konuşma yapan Reklamverenler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve Reklamda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kurulu Başkanı Ahmet Pura, günümüzde reklamın, algıları değiştirmek ve cinsiyet eşitsizliğini dönüştürmek adına en güçlü kaynak olduğunu belirterek “RVD” olarak, öncelikli faaliyet ve etki alanları olan reklamlarda ‘cinsiyet dengeli temsilin’ sağlanması gerektiğini ifade etti.
Reklam ajansları, reklamverenler ve diğer tüm paydaşların cinsiyet eşitsizliğini dönüştürmek adına, reklamların hazırlık aşamasındayken konuya özen göstermeleri gerektiği, başarı anahtarının “özen, vurgu, uyarı ve yönlendirme olduğunun” altını çizen Pura, ana hedeflerinin kadın erkek eşitliğinde yüzde 50-50 paylaşım olduğunu belirtti. Tüm sektöre bu amaç doğrultusunda beraber olma çağrısı yaptıklarını söyleyen Pura, “Biz paydaşlarımızla birlikte çalışmalarımızı sürdürerek 2019 yılında bu konuda önemli bir ilerleme kaydedeceğimize yürekten inanıyoruz ” dedi.
'BU İŞTE EŞİTLİK OLACAK'
“Reklamda Roller Değişiyor” etkinliği çerçevesinde “Bu işte Eşitlik Var!” başlıklı bir de panel gerçekleştirildi. WPP Türkiye Müdürü Demet İkiler’in moderatörlüğünde düzenlenen panelde TBWA Grup İstanbul CEO’su Burcu Kayımtu, Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haluk Gürgen, Unilever Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Kamuran Uçar ve IPSOS Türkiye CEO’su Sidar Gedik konuşmacı olarak yer aldı. Cinsiyet eşitliğinin sağlanması konusuna vurgu yapan panelistler; sektörde bu konuda kararlı ve cesur adımların atılması için tam zamanı olduğunun altını çizdiler.
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