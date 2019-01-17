Dünya reklamverenleri de 'eşitlik' diyor

Türkiye’de reklamların her aşamasında toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda hassasiyet gösterilmesi hedefiyle çalışan Reklamverenler Derneği tarafından oluşturulan Reklamda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kurulu, “Reklamda Roller Değişiyor” başlığıyla bir etkinlik düzenledi. Etkinliğin şeref konuğu global pazarlama iletişiminin %90’ını içeren 900 milyar USD’yi temsil eden Dünya Reklamverenler Federasyonu (WFA) CEO’su Stephan Loerke oldu.

“Sorumlu reklamcılık” konusunda ciddi çalışmalar yürüten ve yakın zamanda belirledikleri temel ilkeleri açıklayan Dünya Reklamverenler Federasyonu CEO’su Stephan Loerke yaptığı konuşmada; toplumsal cinsiyet eşitsizliğini dönüştürmek adına çalışma alanlarında ve iletişimde gerçekleştirilecek değişimin daha iyi bir pazarlamanın ilk basamağı olduğunu söyledi.Loerke, “Dünyada bu konuda yapılan araştırma sonuçlarına göre günümüzde; erkekler kadınlara oranla reklamlarda iki kat daha fazla rol alıyor. Ekranda 4 kat daha fazla görülmenin yanı sıra kadınlara oranla 7 kat fazla konuşuyor. Erkekler daha akıllı, komik, güçlü olarak yansıtılırken, kadınlar ise genç ve sadece göze hitap eden güzel görünümleriyle yer alıyor. Bu da durumun vehametini gözler önüne seriyor” dedi. Reklamda cinsiyet kalıplarını ortadan kaldırmak için değişimin tam zamanı olduğunu belirten Loerke, “Bunu sağlayabilmenin yolunun da toplumla özdeşleşecek tarz ve biçimde iletişim kurmadan geçiyor” diye sözlerine ekledi.