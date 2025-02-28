Dünya rekoru kırdı: Tam 2,6 metrekare! Bu parkı gören şaşkına dönüyor... 2 adımlık mesafede

Japonya'nın Şizuoka vilayetinde bulunan minyatür bir park, Guinness Dünya Rekorları tarafından dünyanın en küçük parkı olarak resmen tescillendi. Yalnızca 2,6 metrekarelik bir alana sahip olan bu park, adeta bir minyatür dünya gibi tasarlanmış. Park, bir kayanın üzerine yerleştirilmiş tahta bir blok ve etrafında küçük bir çalıyla şekillendirilmiş bir dinlenme alanı sunuyor. Görünüşü, Japonya'nın ünlü bonsai sanatını andırıyor.

"DÜNYANIN EN KÜÇÜK PARKI"

Tokyo'nun yaklaşık 100 kilometre güneybatısında, Nagaizumi belediye binasına kısa bir mesafede bulunan bu park, Japonya'da daha önce bir fenomen haline gelmişti. Park, 1988'de inşa edilmesine rağmen, resmi olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girmesi için ölçümler yapılmıştı. Parkın inşası, yerel halkın "dünyanın en küçük parkı" unvanını kazanma arzusuyla başlamıştı.

ÖNCEKİ REKOR SAHİBİNDEN DAHA KÜÇÜK

Bu küçük parkın tasarımındaki ilham, daha önce dünyanın en küçük parkı olarak bilinen Portland, Oregon’daki Mill Ends Park’tan alınmış. Nagaizumi'nin inşaat bölümünün ekip lideri Shuji Koyama, parkın inşasını açıklarken, önceki rekor sahibinden daha küçük bir park yaratma amacı güttüklerini söyledi.

REKOR RESMİLEŞTİ

Guinness Rekorları'na göre, Shizuoka yetkilileri parkın ölçümlerini yapmak üzere sertifikalı bir araştırmacıyı görevlendirerek rekoru resmileştirdi. Koyama, parkın Guinness Dünya Rekorları'na girmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirirken, "Topluluğumuzla birlikte parkı korumayı sürdüreceğiz ve sosyal medya dostu bir manzara yaratmayı hedefliyoruz, böylece daha fazla insan kasabamızın ilgi çekici yerlerini keşfedecek," dedi.