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Dünya Sağlık Örgütü'nden Ebola uyarısı

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GÜNDEM  | 20.05.2019 22:18 | Son Güncelleme

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) geçen yıl temmuz sonunda başlayan Ebola salgının yayılma riskinin hala "çok yüksek" olduğu uyarısında bulundu.

Dünya Sağlık Örgütü'nden Ebola uyarısı

İnsan sağlığına ilişkin pek çok konunun ele alınacağı Dünya Sağlık Asamblesi'nin 72. toplantısının açılışında konuşan Adhanom, KDC'deki Ebola salgının şimdiye kadar karşılaştıkları en karmaşık sağlık sorunu olduğunu belirtti.

'GERÇEK BİR RİSK TAŞIYORUZ'

Ülkedeki tüm farklı siyasi grupların bir araya gelerek salgına karşı ortak mücadele vermesi gerektiğine işaret eden Adhanom, "Çünkü, Ebola taraf tutmuyor. Bu herkesin düşmanı. Bu salgını sonlandırmak için bir araya gelmediğimiz sürece, salgının daha da yayılması, daha pahalı ve agresif hale gelmesi hususunda gerçek bir risk taşıyoruz." ifadelerini kullandı.

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Adhanom, salgının yayılma riskinin "çok yüksek" olduğu uyarısını yaparak, KDC'deki her çatışmanın ve saldırının Ebola virüsüne yayılmasına yol açıyor.

DSÖ Genel Direktörü Adhanom, "Biz sadece bir virüsle savaşmıyoruz. Emniyetsizlikle savaşıyoruz. Şiddetle savaşıyoruz. Yanlış bilgilendirme ile savaşıyoruz. Bir salgının siyasallaşması ile savaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

BİN 100'Ü AŞTI

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) Sağlık Direktörü Emanuele Capobianco, BM Cenevre Ofisi'nde geçen hafta düzenlediği basın toplantısında, geçen temmuz ayından bu yana KDC'de Ebola virüsünden ölenlerin sayısının bin 100'ü aştığını aktarmıştı.

Capobianco, tarihin en ölümcül ikinci Ebola salgını ile karşı karşıya olduklarını kaydetmişti.

Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında, 30 bin kişiye virüs bulaşmış, 11 binden fazla kişi ölmüştü. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
dünya sağlık örgütü ebola

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