Dünya şampiyonu Buse Naz Çakıroğlu, Akdeniz Oyunları için kendinden emin:

BİLAL KAHYAOĞLU - Olimpiyat ikincisi ve dünya şampiyonu milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, ilk kez katılacağı Akdeniz Oyunları'ndan da altın madalyayla dönmek istiyor.

Tokyo Olimpiyatları'nda gümüş, mayıs ayında İstanbul'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda da altın madalya kazanan Buse Naz, yeni şampiyonluklar için hazırlıklarına devam ediyor.

Dünya Şampiyonası'nın hemen ardından 25 Haziran-5 Temmuz'da Cezayir'de düzenlenecek Akdeniz Oyunları'nın hazırlıklarına başlayan milli boksör, yumruklarını birincilik kürsüsüne çıkmak için sallıyor. Buse Naz'ın asıl hedefi ise 2024 Paris Olimpiyatları'nda altın madalya kazanmak.

Türkiye Boks Federasyonunun Kastamonu'da bulunan Kadıdağı Kamp Merkezi'nde hazırlıklarını sürdüren Buse Naz Çakıroğlu, AA muhabirine, takım olarak çok iyi durumda olduklarını söyledi.

Dünya Şampiyonası'nın çok yoğun ve yorucu geçtiğini anlatan Buse Naz, "Ancak sistemli bir programla dinlenmemizi yaptık. Yeniden tempoyu artırarak Akdeniz Oyunları için çalışmaya başladık. Akdeniz Oyunları'ndan sonra Avrupa Şampiyonası var. Olimpiyat Kota Müsabakaları öncesi puan toplayacağımız önemli maçlardan biri. Her şey performans olarak iyi ilerliyor. Büyük bir turnuvadan sonra tekrar bir turnuvaya hazırlanmak biraz yorucu olabiliyor ama sonuçta ülkemizi temsil ediyoruz." diye konuştu.

- "Her yere şampiyon olmak için gidiyoruz"

Akdeniz Oyunları'na kısa zaman kaldığını hatırlatan Buse Naz, şunları kaydetti:

"Zaman kısa ama memleket meselesi. İnsanlar artık her gittiğimiz turnuvada altın madalya istiyor. Çünkü bunu başarabilecek kapasitedeyiz. Yorgun olduğumuz, sakatlıklarımızın bulunduğu, kilo verdiğimiz dönemler oluyor ama elimizden gelen her şeyi yapıyor, mücadelemizi veriyoruz. Bu bizim görevimiz. Elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Gittiğimiz her yere altın almak, şampiyon olmak için gidiyoruz. Burada da aynı şekilde performans göstermeye çalışacağız."

Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazandığı için mutlu olduğunu da dile getiren Buse Naz, "Bu yıl Akdeniz Oyunları'nda ilk kez kadınlar ringe çıkacak. Akdeniz Oyunları'nda da şampiyonluk istiyoruz. Uzun vadedeki hedefim Paris 2024'te altın madalya almak." ifadelerini kullandı.