Dünya, Shakhtar Donetsk'in takım otobüsünü konuşuyor!

Ukrayna Ligi savaş nedeniyle verilen 6 aylık aranın ardından Shakhtar Donetsk ve Metalist Kharkiv mücadelesi ile geri döndü. Karşılaşma, 60 kişi kapasiteli olimpiyat stadında seyircisiz oynandı. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski maç öncesi dev ekrandan futbolculara seslenerek başarı diledi.

46 YIL ÖNCEKİ BAYRAK GÖNDERE ÇEKİLDİ

Milli marş için göndere çekilen bayrak içinse sembolik bir seçim yapıldı. Montreal 1976 Olimpiyatları'nda Sovyetler Birliği - Doğu Almanya maçında sahaya giren bir taraftarın açtığı Ukrayna bayrağı 46 yıl sonra Kiev'de dalgalandı.

SHAKHTAR DONETSK'İN OTOBÜSÜ GÜNDEM OLDU

Shakhtar Donetsk ile Metalist Kharkiv arasında 0-0 biten açılış maçının ardından en çok konuşulan konu ise Shakhtar Donetsk'in takım otobüsüydü. Bombalanan şehirlerden karelerin yansıtıldığı otobüsün hasar gören yapıların arasında yaptığı seyahat sosyal medyada sıkça paylaşıldı.



