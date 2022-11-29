Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Dünya Şoförler Günü ne zaman? 30 Kasım Dünya Şoförler Günü kutlama mesajları ve sözleri!

Dünya Şoförler Günü ne zaman? 30 Kasım Dünya Şoförler Günü kutlama mesajları ve sözleri!

29.11.2022 16:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yarın 30 Kasım Dünya Şoförler Günü olarak kutlanacak. Bu özel günde çevresinde şoför olarak çalışanların gününü kutlamak isteyenler şimdiden 30 Kasım Dünya Şoförler Günü kutlama mesajları ve sözlerini araştırmaya başladılar. Dünya Şoförler Günü; canımızı emanet ettiğimiz, bizi sevdiklerimizi kavuşturan ve ticarette kilit taşı olan şoförlerin tüm bu emekleri için teşekkürlerimizi ilettiğimiz özel bir gündür. İşte konu hakkında tüm detaylar..

Dünya Şoförler Günü ne zaman? 30 Kasım Dünya Şoförler Günü kutlama mesajları ve sözleri!

Dünya Şoförler Günü her yıl olduğu gibi bu yılda 30 Kasım tarihinde kutlanacak. Hayatımızı kolaylaştırmak için mesleklerini icra eden şoförlerin Dünya Şoförler Günü'nü kutlamak isteyenler şimdiden araştırmalara başladılar. Bizde sizler için 30 Kasım Dünya Şoförler Günü kutlama mesajları ve sözlerini derledik. İşte en yeni, en anlamlı ve resimli Şoförler Günü mesajları...

DÜNYA ŞOFÖRLER GÜNÜ NE ZAMAN?

Dünya Şoförler Günü, can ve mal taşıyan şoförlerimize adanmış bir gündür. Bu günde onların mesleğine, meslekteki zorluklarına ve mesleği icra ederken dikkat etmelerinin ne kadar hayati önem taşıdığına vurgu yapılmaktadır. Dünya Şoförler Günü her yıl 30 Kasım tarihinde kutlanmaktadır.

Şoför1

30 KASIM DÜNYA ŞOFÖRLER GÜNÜ KUTLAMA MESAJLARI!

Hayatın durduğu yerde durmayanların hikayesini paylaşan tüm şoförlerimizin 30 Kasım dünya şoförler gününü kutlarım.

Tüm şoför camiamızın, esnaflarımızın Dünya Şoförler Günü’nü, tüm kalbi duygularımla kutluyorum.

Hayatlarını yola adamış tüm emekçi kardeşlerimin bu özel gününü kutlar kazasız belasız bir yaşam sürmelerini temenni ederim.

Bugün 30 Kasım Dünya Şoförler Günü. Direksiyon başında mesai harcayan tüm şoförlerine özel gününü kutlarım.

Gece gündüz demeden araca yüklediği yükü, gideceği yere kadar her türlü zor şartlar altında emek harcayarak ulaştırmaya çalışan şoförlerimizin 30 Kasım Dünya Şoförler Günü kutlu olsun.

Dünya Şoförler Günü 2

Bizleri sağ salim sevdiklerimize kavuşturan bütün şoförlerin Dünya Şoförler Günü Kutlarım.

Hayatlarının uzun bir zamanını yollarda geçiren şoförlerimizin 30 Kasım Dünya Şoförler Gününü Kutlarım.

Otobüste, takside, tırda ve diğer tüm ulaşım araçlarında şoförlük yapan meslektaşlarımın günü kutlu olsun.

Tüm şoförlerin 30 Kasım Dünya Şoförler Gününü en içten dileklerimle kutlarım.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kendine arkadaş olsun diye büyüttüğü domuz ölümü oldu!Kendine arkadaş olsun diye büyüttüğü domuz ölümü oldu!
12 yıldır bir kez bile oturmadı! Nedeni şaşkına çevirdi12 yıldır bir kez bile oturmadı! Nedeni şaşkına çevirdi
Milyonda bir görülüyor! Görenleri şaşkına çevirdiMilyonda bir görülüyor! Görenleri şaşkına çevirdi

En Çok Okunan Trend Haberler

Dehşeti yaşattı! Karısını öldürdü yetmedi parçalara ayırdı

Dehşeti yaşattı! Karısını öldürdü yetmedi parçalara ayırdı

İç çamaşırıyla cesur pozunu paylaştı! “Herkes mükemmel”

İç çamaşırıyla cesur pozunu paylaştı! “Herkes mükemmel”

Aşka geldi! Cesur mayosuyla kocasının kucağına oturup...

Aşka geldi! Cesur mayosuyla kocasının kucağına oturup...

11 gün boyunca böyle seyahat ettiler! “İçmek için...”

11 gün boyunca böyle seyahat ettiler! “İçmek için...”

İlginizi Çekebilir

Regl olmaktansa ilişkisiz yaşamayı tercih etti!

Regl olmaktansa ilişkisiz yaşamayı tercih etti!

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Havalar iyice soğumadan, indirimler sona ermeden mutlaka bir çift edinin!

Havalar iyice soğumadan, indirimler sona ermeden mutlaka bir çift edinin!

Belirtilerine karşı dikkatli olun: Milyonlarca çocuk ölebilir

Belirtilerine karşı dikkatli olun: Milyonlarca çocuk ölebilir

Doğal afrodizyak! Yarım çay kaşığı taş gibi yapıyor

Doğal afrodizyak! Yarım çay kaşığı taş gibi yapıyor

Artık gözleriniz yaşarmayacak! "İyi ki almışım." diyeceksiniz...

Artık gözleriniz yaşarmayacak! "İyi ki almışım." diyeceksiniz...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.