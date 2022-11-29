Dünya Şoförler Günü ne zaman? 30 Kasım Dünya Şoförler Günü kutlama mesajları ve sözleri!

Dünya Şoförler Günü her yıl olduğu gibi bu yılda 30 Kasım tarihinde kutlanacak. Hayatımızı kolaylaştırmak için mesleklerini icra eden şoförlerin Dünya Şoförler Günü'nü kutlamak isteyenler şimdiden araştırmalara başladılar. Bizde sizler için 30 Kasım Dünya Şoförler Günü kutlama mesajları ve sözlerini derledik. İşte en yeni, en anlamlı ve resimli Şoförler Günü mesajları...

DÜNYA ŞOFÖRLER GÜNÜ NE ZAMAN?

Dünya Şoförler Günü, can ve mal taşıyan şoförlerimize adanmış bir gündür. Bu günde onların mesleğine, meslekteki zorluklarına ve mesleği icra ederken dikkat etmelerinin ne kadar hayati önem taşıdığına vurgu yapılmaktadır. Dünya Şoförler Günü her yıl 30 Kasım tarihinde kutlanmaktadır.

30 KASIM DÜNYA ŞOFÖRLER GÜNÜ KUTLAMA MESAJLARI!

Hayatın durduğu yerde durmayanların hikayesini paylaşan tüm şoförlerimizin 30 Kasım dünya şoförler gününü kutlarım.

Tüm şoför camiamızın, esnaflarımızın Dünya Şoförler Günü’nü, tüm kalbi duygularımla kutluyorum.

Hayatlarını yola adamış tüm emekçi kardeşlerimin bu özel gününü kutlar kazasız belasız bir yaşam sürmelerini temenni ederim.

Bugün 30 Kasım Dünya Şoförler Günü. Direksiyon başında mesai harcayan tüm şoförlerine özel gününü kutlarım.

Gece gündüz demeden araca yüklediği yükü, gideceği yere kadar her türlü zor şartlar altında emek harcayarak ulaştırmaya çalışan şoförlerimizin 30 Kasım Dünya Şoförler Günü kutlu olsun.

Bizleri sağ salim sevdiklerimize kavuşturan bütün şoförlerin Dünya Şoförler Günü Kutlarım.

Hayatlarının uzun bir zamanını yollarda geçiren şoförlerimizin 30 Kasım Dünya Şoförler Gününü Kutlarım.

Otobüste, takside, tırda ve diğer tüm ulaşım araçlarında şoförlük yapan meslektaşlarımın günü kutlu olsun.

Tüm şoförlerin 30 Kasım Dünya Şoförler Gününü en içten dileklerimle kutlarım.



