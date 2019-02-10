Dünya starlığına göz kırpan Çağatay Ulusoy'dan beklenen hamle! O da gidiyor

Netflix'in Türk yapımı ilk orijinal dizisi olan Hakan: Muhafız dizisinin başrol oyuncusu Çağatay Ulusoy, radikal bir karar verdi. Yeni projelere hazırlanmak için yurt dışında yaşama kararı alan Ulusoy'un, taşınmayı düşündüğü Los Angeles'ta konaklayacağı evi şimdiden kiraladığı öğrenildi.

PERFORMANSIYLA DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ

Dizideki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Çağatay Ulusoy, dünya çapında tanınırlık kazandı. Projelerine yurt dışında devam ettirmek isteyen yakışıklı oyuncu, uluslararası oyuncu listesinde kendine yer buldu.

ŞİMDİDEN KİRALADI

Yeni projelere hazırlanmak, enerji toplamak için mayısta Los Angeles'a gitmeye karar veren oyuncu orada bir ay kalacak. Konaklayacağı evi şimdiden kiralayan Ulusoy, 1+1 daire için bir aylığına 2000 dolar ödedi.



