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Dünya starlığına göz kırpan Çağatay Ulusoy'dan beklenen hamle! O da gidiyor

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
ÜNLÜLER  | 10.02.2019 11:28 | Son Güncelleme

'Hakan: Muhafız' dizisiyle uluslararası platformlarda adından söz ettiren yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy, Los Angeles'a taşınma kararı aldı.

Dünya starlığına göz kırpan Çağatay Ulusoy'dan beklenen hamle! O da gidiyor

Netflix'in Türk yapımı ilk orijinal dizisi olan Hakan: Muhafız dizisinin başrol oyuncusu Çağatay Ulusoy, radikal bir karar verdi. Yeni projelere hazırlanmak için yurt dışında yaşama kararı alan Ulusoy'un, taşınmayı düşündüğü Los Angeles'ta konaklayacağı evi şimdiden kiraladığı öğrenildi.

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PERFORMANSIYLA DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ

Dizideki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Çağatay Ulusoy, dünya çapında tanınırlık kazandı. Projelerine yurt dışında devam ettirmek isteyen yakışıklı oyuncu, uluslararası oyuncu listesinde kendine yer buldu.

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ŞİMDİDEN KİRALADI

Yeni projelere hazırlanmak, enerji toplamak için mayısta Los Angeles'a gitmeye karar veren oyuncu orada bir ay kalacak. Konaklayacağı evi şimdiden kiralayan Ulusoy, 1+1 daire için bir aylığına 2000 dolar ödedi.

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Anahtar Kelimeler:
Çağatay Ulusoy Los Angeles

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