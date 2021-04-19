Dünya tarihinin gelmiş geçmiş en zorlu yılları

Koronavirüs pandemisiyle birlikte tüm insanlığın hayatı alt üst oldu. Hiç şüphesiz 2020 yılı en zor zamanlardan biriydi. Ancak tarihsel süreç içerisinde daha sıkıntılı ve kötü dönemlerde yaşandı. Sizler için onları araştırdık.

KARANLIK DÖNEM (536)

536 yılında İzlanda’daki bir volkanik patlama, Kuzey Yarımküre’nin tamamını küller içinde bıraktı. Ayrıca Avrupa, Orta Doğu ve Asya’da 18 ay sürecek bir sis başladı. Böylece dünya karanlık içinde kaldı. Bu nedenle hava sıcaklıkları 1,5 ile 2,5 derece arasında düştü ve son 2300 yılın en soğuk 10 yılı başladı.

Çin’e yaz ayında kar yağdı, ekinler dondu ve insanlar açlıktan öldü. Aynı dönemde İrlanda’da büyük bir açlık yaşandı. 541 yılında ise Doğu Roma İmparatorluğu’nda bubonik veba salgını baş gösterdi ve imparatorluğun nüfusunun üçte biri yok oldu. Bu nedenle 536-545 yılları, en zorlu yıllar arasında yer aldı.

KARA VEBA (1346-1353)

Bu yıllar arasında dünyada çok ölümcül bir salgın vardı. Veba salgının 1346 yılında Uzak Doğu’da başladı. 1347’de Kırım’da bir Ceneviz ticaret merkezini kuşatan Moğol ordusunun vebalı cesetleri mancınıkla kentin içine atmasıyla Avrupa’ya geldi. Kara ölüm olarak da bilinen salgın, yaklaşık olarak 200 milyon insanın hayatını kaybetmesine sebep oldu. Bu nedenle kara veba insanlık tarihindeki en ölümcül salgın olarak kabul edildi.