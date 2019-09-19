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Dünya Toyga çorbasını Büyükşehir’in elinden tadacak

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
YEMEK TV HABERLERİ  | 19.09.2019 10:05 | Son Güncelleme

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Anadolu’nun yöresel ve geleneksel ürünlerinin Ankara'dan dünyaya açılması ve tanıtımının yapılması amacıyla bu yıl 19-21 Eylül tarihleri arasında ikincisi gerçekleştirilecek olan Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi’ne katılacak.

Ankara Ticaret Odası ev sahipliğinde düzenlenecek olan zirve öncesi Büyükşehir Belediyesi ilk kez toyga çorbası için patent başvurusunda bulundu.

Türk Patent ve Marka Kurumu'na Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili ve ASKİ Genel Müdürü Prof. Dr. Cumali Kınacı başvuru yaparken, toyga çorbasını Türkiye’den sonra tüm dünyaya tanıtmak istediklerini söyledi.

DÜNYACA ÜNLÜ GURMELER YEREL ÜRÜNLERİ TADACAK
Ankara’nın yöresel ürünler noktasında zengin bir bölge olduğunu belirten Kınacı, "Toyga çorbası için Coğrafi İşaret Tescil başvurumuzu ilk kez yaptık. 50 potansiyel coğrafi ürün için de başvurumuzu yapacağız. Benim de çocukluğumda yiyerek büyüdüğüm bir çorba. Çok lezzetli ve sağlıklı bir çorba” dedi.

Anadolu’dan Dünyaya temasıyla ATO Congreisum'da gerçekleştirilecek zirvede tescilli ve tescil başvurusu yapan ürünler sergilenecek. Stant kurarak Başkent’e özgü ürünleri tanıtacak olan Ankara Büyükşehir Belediyesi, EGO Mutfağında hazırlanan ve İç Anadolu’nun önemli lezzetlerinden biri olan toyga çorbası ikramında bulunacak.
Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Yıldırım Şamil Özden de 19 Eylül Perşembe günü saat 13.30’da Büyükşehir Belediyesi standında toyga çorbasının tanıtımı için düzenlenen programa katılacak.

  1. Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi ile kırsal kalkınma başta olmak üzere kent ekonomisinin gelişmesi de amaçlanırken, yerli ve yabancı çok sayıda gurmenin ve firmanın katılacağı zirvede, yerel ürünlerin ticarileşmesi için iş birliği platformları da oluşturulacak.

EN GÜZEL ZİYAFET: TOYGA
Ankara Toyga Çorbası, Çubuk, Akyurt, Kahramankazan, Kalecik, Pursaklar ilçeleri ve köylerinde yapılan geleneksel bir çorba.

Yöre halkı tarafından düğünlerde, bayramlarda, önemli günlerde yapılan ve misafirler için olmazsa olmaz çorbalardan biri olarak ikram edilen toyga çorbası, Ankara ile özdeşleşen, yöre halkı tarafından uzun yıllardır bilinen ve yöre halkının kültürel birikimi ile günümüze ulaşan bir lezzet olma özelliği de taşıyor.
toy kelimesinden türeyen ve Türk Dil Kurumu sözlüğünde ziyafet olarak adlandırılan toyga, halk arasında ise ziyafet veren, ziyafet sahibi anlamında kullanıyor.

İç Anadolu’nun ve Başkent’in meşhur çorbası toyga nasıl yapılıyor?

Malzemeler:
2 su bardağı yarma
1 su bardağı nohut
2 yemek kaşığı un
500 gr. süzme yoğurt
1 adet yumurta
5 su bardağı et suyu ve yeterince tuz

Sosu İçin:
Tereyağı, nane, kırmızı pul biber

Yapılışı:
Bir gece önceden ıslatılan yarma ve nohut ocağa konur. Başka bir kapta süzme yoğurt, un ve yumurta iyice çırpılır. Et suyu da eklenip yarma ve nohudun üstüne eklenip sürekli karıştırılarak pişirilir. Tavada tereyağı eritilir üstüne nane ve kırmızı pul biber eklenip çorbanın üstüne dökülür ve “Ankara Toyga Çorbası’’ servis edilir.

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