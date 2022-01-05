Dünya, Trabzonspor'u konuşacak! Real Madrid'in dünyaca ünlü yıldızıyla söz kestiler

Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor, transferde çok konuşulacak hamlelere hazırlanıyor. Sol bek mevkisine takviye yapmak isteyen bordo-mavililer, Real'in dünyaca ünlü yıldızına göz dikti.

"SEZON SONU GÖRÜŞEBİLİRİZ"

61Saat'in haberine göre, Real Madrid ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Marcelo ile temas kuran Trabzonspor, oyuncuya ciddi bir teklif iletti. Oyuncu cephesi, tekliften memnuniyet duyduklarını dile getirerek Trabzonspor'a dönüş yaptı. Brezilyalı oyuncunun Trabzonspor'a "Şimdilik Türkiye'yi düşünmüyoruz. Sezon sonu görüşebiliriz." cevabını verdiği öğrenildi. Trabzonspor'un oyuncuya 2,5 milyon euro seviyelerinde bir rakam önerdiği gelen bilgiler arasında.

