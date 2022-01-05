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Dünya, Trabzonspor'u konuşacak! Real Madrid'in dünyaca ünlü yıldızıyla söz kestiler

05.01.2022 11:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Real Madrid'in dünyaca ünlü futbolcusu Marcelo'ya teklifte bulundu. Bordo-mavili kulübe açık kapı bırakan Brezilyalı yıldız cephesi, "Şimdilik Türkiye'yi düşünmüyoruz. Sezon sonu görüşebiliriz." cevabını verdi.

Dünya, Trabzonspor'u konuşacak! Real Madrid'in dünyaca ünlü yıldızıyla söz kestiler
Marcelo

Marcelo

BRE Brezilya
Yaş: 34 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor, transferde çok konuşulacak hamlelere hazırlanıyor. Sol bek mevkisine takviye yapmak isteyen bordo-mavililer, Real'in dünyaca ünlü yıldızına göz dikti.

"SEZON SONU GÖRÜŞEBİLİRİZ"

61Saat'in haberine göre, Real Madrid ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Marcelo ile temas kuran Trabzonspor, oyuncuya ciddi bir teklif iletti. Oyuncu cephesi, tekliften memnuniyet duyduklarını dile getirerek Trabzonspor'a dönüş yaptı. Brezilyalı oyuncunun Trabzonspor'a "Şimdilik Türkiye'yi düşünmüyoruz. Sezon sonu görüşebiliriz." cevabını verdiği öğrenildi. Trabzonspor'un oyuncuya 2,5 milyon euro seviyelerinde bir rakam önerdiği gelen bilgiler arasında.

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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor
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