Dünya üzerindeki en riskli 6 yiyecek

Kimi zehirli, kiminin içinde onlarca bakteri var. Evet sezgili okur, yemek yemek hiç bu kadar zor olmamalıydı. İşte dünya üzerindeki en tehlikeli yiyecekler.
Japonya'da tüketilen fugu balığının derisi, yumurtalıkları ve karaciğerinde tetrodotoksin adı verilen zehir bulunur. Ne yazık ki bu zehrin panzehiri de bulunmuyor. Şefler, balığı temizlerken aşırın dikkatli davranıyorlar. Zaten her şef fugu balığını temizleyemiyor. Bunun için özel bir eğitimden geçmeleri gerekiyor. Balığın karaciğer kısmının servis edilmesi 1984 yılında yasaklandı çünkü balığın en zehirli kısmıydı.
Tehlikeli yiyeceklerden biri de Brezilya'ya özgü olan kaju fıstığı. Kaju fıstığının ham hali zehirlidir ve içerdiği kimyasal sağlığımız için son derece tehlikelidir.
Hákarl, İzlanda'ya özgü olan özel bir yemektir. Grönland köpekbalığından yapılır. Hakarlın toksin oranı yüksektir ve vücut tarafından emilebilen bu toksin organlara hasar verebilir. Bu yüzden özel bir fermantasyon işleminden geçirilir ve 5, 6 ay boyunca kurumaya bırakılır.
Malezya'ya özgü olan bu aromatik meyve, doğru bir şekilde tüketilmezse içerisindeki hidrojen siyanür yüzünden zehirleyebilir. Tehlikeyle karşı karşıya kalmamak için iyi bir hazırlık aşamasından geçirilmesi gerekmektedir. Meyveyi siyanürden arındırmak için; çekirdekleri ve kabuklarını çıkarıp haşlamak, muz yaprağıyla ve külle birlikte toprağa gömmek ve 40 gün bekletmek gerekiyor.
Güney Kore ve Japonya'da popüler olan canlı ahtapot oldukça tehlikeli bir yemek. Ahtapotlar ölmüş olsa bile kavrama gücüne sahiptirler. Sannakji yemeği, yılda en az 6 kişinin ölümüne neden oluyor. Yerken çok dikkatli olmak gerekiyor. Profesyonel şefler bu yemeğin çok dikkatli çiğnenmesi ve küçük parçalar halinde tüketilmesini öneriyorlar. Bizce yemezseniz de hiçbir şey kaybetmezsiniz ama tabii kimsenin hayatına kimse karışamaz değil mi?
Oldukça lezzetli görünen mürverler, tüm dünyada yaygın olarak yetişiyor. Olgunlaşmadan tüketildiğinde şiddetli ishal gibi sağlık sorunlarını ortaya çıkarabilir. Yaprakları, tohumları ve dalları siyanür içerir. Bu yüzden tamamen olgunlaşmış bir şekilde tüketmek gerekir.
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