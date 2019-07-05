Dünya üzerindeki en riskli 6 yiyecek

Kimi zehirli, kiminin içinde onlarca bakteri var. Evet sezgili okur, yemek yemek hiç bu kadar zor olmamalıydı. İşte dünya üzerindeki en tehlikeli yiyecekler.

Fugu ( Kirpi balığı)

Japonya'da tüketilen fugu balığının derisi, yumurtalıkları ve karaciğerinde tetrodotoksin adı verilen zehir bulunur. Ne yazık ki bu zehrin panzehiri de bulunmuyor. Şefler, balığı temizlerken aşırın dikkatli davranıyorlar. Zaten her şef fugu balığını temizleyemiyor. Bunun için özel bir eğitimden geçmeleri gerekiyor. Balığın karaciğer kısmının servis edilmesi 1984 yılında yasaklandı çünkü balığın en zehirli kısmıydı.

Kaju fıstığı

Tehlikeli yiyeceklerden biri de Brezilya'ya özgü olan kaju fıstığı. Kaju fıstığının ham hali zehirlidir ve içerdiği kimyasal sağlığımız için son derece tehlikelidir.

Hákarl



Hákarl, İzlanda'ya özgü olan özel bir yemektir. Grönland köpekbalığından yapılır. Hakarlın toksin oranı yüksektir ve vücut tarafından emilebilen bu toksin organlara hasar verebilir. Bu yüzden özel bir fermantasyon işleminden geçirilir ve 5, 6 ay boyunca kurumaya bırakılır.