YEMEK

Dünya üzerindeki en riskli 6 yiyecek

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 05.07.2019 10:21 | Son Güncelleme

Bazı insanlar hayatta risk almayı sever ve heyecan dolu anlardan keyif alırlar. Bu hayatı yaşamayı seven dostlarımız yemek yemek kadar basit bir işlemi, bahsedeceğimiz yiyecekler sayesinde adrenalin dolu bir hale de getirebilirler. İşte dünya üzerindeki en tehlikeli 6 yiyecek.

Dünya üzerindeki en riskli 6 yiyecek

Kimi zehirli, kiminin içinde onlarca bakteri var. Evet sezgili okur, yemek yemek hiç bu kadar zor olmamalıydı. İşte dünya üzerindeki en tehlikeli yiyecekler.

Fugu ( Kirpi balığı)

Japonya'da tüketilen fugu balığının derisi, yumurtalıkları ve karaciğerinde tetrodotoksin adı verilen zehir bulunur. Ne yazık ki bu zehrin panzehiri de bulunmuyor. Şefler, balığı temizlerken aşırın dikkatli davranıyorlar. Zaten her şef fugu balığını temizleyemiyor. Bunun için özel bir eğitimden geçmeleri gerekiyor. Balığın karaciğer kısmının servis edilmesi 1984 yılında yasaklandı çünkü balığın en zehirli kısmıydı.

Kaju fıstığı

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Tehlikeli yiyeceklerden biri de Brezilya'ya özgü olan kaju fıstığı. Kaju fıstığının ham hali zehirlidir ve içerdiği kimyasal sağlığımız için son derece tehlikelidir.

Hákarl

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Hákarl, İzlanda'ya özgü olan özel bir yemektir. Grönland köpekbalığından yapılır. Hakarlın toksin oranı yüksektir ve vücut tarafından emilebilen bu toksin organlara hasar verebilir. Bu yüzden özel bir fermantasyon işleminden geçirilir ve 5, 6 ay boyunca kurumaya bırakılır.

Pangium edule (Futbol meyvesi)

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Malezya'ya özgü olan bu aromatik meyve, doğru bir şekilde tüketilmezse içerisindeki hidrojen siyanür yüzünden zehirleyebilir. Tehlikeyle karşı karşıya kalmamak için iyi bir hazırlık aşamasından geçirilmesi gerekmektedir. Meyveyi siyanürden arındırmak için; çekirdekleri ve kabuklarını çıkarıp haşlamak, muz yaprağıyla ve külle birlikte toprağa gömmek ve 40 gün bekletmek gerekiyor.

Sannakji (Canlı ahtapot)

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Güney Kore ve Japonya'da popüler olan canlı ahtapot oldukça tehlikeli bir yemek. Ahtapotlar ölmüş olsa bile kavrama gücüne sahiptirler. Sannakji yemeği, yılda en az 6 kişinin ölümüne neden oluyor. Yerken çok dikkatli olmak gerekiyor. Profesyonel şefler bu yemeğin çok dikkatli çiğnenmesi ve küçük parçalar halinde tüketilmesini öneriyorlar. Bizce yemezseniz de hiçbir şey kaybetmezsiniz ama tabii kimsenin hayatına kimse karışamaz değil mi?

Mürver bitkisi

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Oldukça lezzetli görünen mürverler, tüm dünyada yaygın olarak yetişiyor. Olgunlaşmadan tüketildiğinde şiddetli ishal gibi sağlık sorunlarını ortaya çıkarabilir. Yaprakları, tohumları ve dalları siyanür içerir. Bu yüzden tamamen olgunlaşmış bir şekilde tüketmek gerekir.

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