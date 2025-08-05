Dünya'ya yaklaşıyor, zamanla yarışıyor! Güneşe çok yakın olacak...

Güneş Sistemi’ne yıldızlararası uzaydan giriş yaptığı doğrulanan 3I/ATLAS, Dünya’ya görece yakın bir geçiş yapacak. Cismin yüksek geçiş hızı (~60 km/s) ve sınırlı gözlem süresi nedeniyle, NASA ve ESA bünyesindeki bazı görevlerin yeniden yönlendirilmesi ve ömür sonu fazındaki platformların bilimsel kullanımı üzerine fizibilite çalışmaları yoğunlaştı.

Kuyruklu yıldız, 19 Aralık 2025’te Dünya’ya en yakın konumuna ulaşacak ancak bu sırada Güneş’e çok yakın olacağı için yer teleskoplarıyla görüntülenemeyecek.

UZAY ARAÇLARI GÖREBİLECEK

Uzmanlar, Mars yörüngesindeki uzay araçlarının bu dönemde 3I/ATLAS’ı görüntüleyebileceğini ve önemli bilimsel veriler sağlayabileceğine işaret etti. Michigan Eyalet Üniversitesi’nden Atsuhiro Yaginuma, “Mars tabanlı araçlar, 3I/ATLAS’ı Güneş’e en yakın olduğu sırada gözlemleyebilir. Bu, içeriği ve yapısı hakkında kritik bilgiler sunabilir” dedi.