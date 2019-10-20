Dünya yansa samanım yanmaz diyen hayvanlar!

Yorucu bir günün ardından rahatlamanın pek çok yolu olabilir, ancak şurası bir gerçek ki rahatlama konusunda hayvanlardan öğreneceğimiz çok şey var.

İnsanoğlu olarak hayvanlardan öğreneceğimiz pek çok şey olduğu aşikar, listenin en başlarına da rahatlamayı yazmak lazım. Doğada gün boyu koşturan, avcılardan kaçan veya avlanan ya da evde oyun oynayan, tırmanan, zıplayan, vb. hayvanlar günün sonunda nasıl rahatlayacaklarını çok iyi biliyor. İyi bir dinlenmenin, enerji toplamanın en iyi yolu olduğunu farkında olan hayvanlar bize bu konuda adeta ders veriyor.

Birazdan göreceğiniz hayvanlar vücuttaki yorgunluğu atmak için nasıl dinlenilmesi gerektiği konusunda adeta birer usta. Zihnin dinlendirilmesi ise başka bir konu, hayvanlar bununla pek ilgilenmiyor, çünkü hayatı basit yaşıyor olmalarından dolayı kafaları her daim rahat. İşte kıskanılacak rahatlıkta olan o hayvanlar...

