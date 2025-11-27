Dünya yıldızı futbolcunun yeni mesleği görenleri hayrete düşürdü! "Tanrıyla bir anlaşma yaptım"

Barcelona'nın efsane oyuncusu Dani Alves kilisede vaaz vermeye devam ediyor... Geçtiğimiz aylarda bu mesleğe başladığı ortaya çıkan Dani Alves'in yeni videoları sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor.

GENÇ KADINA YÖNELİK CİNSEL SALDIRI

2022 yılında Barselona kentinde genç bir kadına yönelik cinsel saldırı iddialarıyla tutuklanan Dani Alves, 14 ay boyunca hapishanede kalmıştı. Katalonya Yüksek Adalet Mahkemesi'nin davadaki delillerde önemli tutarsızlıklar tespit etmesi üzerine serbest bırakılmıştı.

"TANRI İLE ANLAŞMA YAPTIM"

Hapishaneden çıktıktan sonra arkadaş çevresiyle de ilişiğini kesen Dani Alves, Girona'da bir kilisede her hafta vaaz vermeye başladı. İbadetlerden birinde Alves şu konuşmayı yaptı…

Alves "Tanrı'ya inanmalısınız. Ben bunun canlı kanıtıyım. O'nunla bir ahit yaptım. Etrafta fırtına ve karışıklık olsa bile, her zaman Tanrı'dan bir elçi vardır. Hayatımın en zor anında bu elçi bana inanç yoluna girmeme yardım etti ve beni kiliseye götürdü. Şimdi onun sayesinde bu yolculuğa devam ediyorum." dedi.