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Dünyaca ünlü 10 isim ile ilgili az bilinen gerçekler

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 18.01.2019 15:49 | Son Güncelleme

Dünyaca ünlü isimler hakkında bazı bilgiler var ki an geliyor en azılı hayranları bile bu gerçekleri bilmiyor. Buzzfeed ünlü isimler hakkında saçma ama şaşırtıcı bazı bilgileri derlemiş. Gelin birlikte bu enteresan ve komik bilgilere bakalım:

Dünyaca ünlü 10 isim ile ilgili az bilinen gerçekler
  1. Yakışıklı oyuncu Ed Helms'in hiç çıkmamış bir dişi olduğunu biliyor muydunuz? Aslında bu fotoğrafta gördüğünüz olmayan diş gerçekten de yokmuş. Hatta başarılı oyuncuya oynadığı "Felekten Bir Gece" serisinde sahte diş yapılmış.

1

  1. Güzelliği ve başarılı oyunculuğuyla hayranlarının aklını başından alan Julianne Moore'un aslında adının Julianne Moore olmadığını öğrendik. Gerçek adı Julie Smith olan güzel oyuncu sektörde bu isim var diye yeni bir isim seçmek zorunda kalmış. Bu yüzden de kendi ismi Julie ile annesinin göbek adı Anne'i birleştirip babasının göbek adı olan Moore'u da soyismi yapmaya karar vermiş.
    2

Evde manikür nasıl yapılır?

  1. Amerikalı oyuncu, yapımcı ve seslendirme sanatçısı olan Morgan Freeman'ın pek kimselerin bilmediği bir işi daha varmış. Evet, Freeman meğerse arıcılık sevdalısı bir oyuncuymuş.

3

  1. True Detective dizisindeki rolüyle herkesi kendine hayran bırakan Matthew McConaughey, Teksas Üniversitesi'nde ders veriyormuş.

4

  1. Diş teli takanlar ilk zamanlarında belki biraz zorlanıyorlardır. Yalnız değiller. Dünyaca ünlü oyuncu Anne Hathaway da küçükken diş teli takıyormuş. Ve bir diğer diş teli takan oyuncu daha: Shawn Mendes.

5

  1. Oyuncu ve komedyen Melissa McCarthy bu sektöre girmeden önce bambaşka bir işte çalışıyormuş. Melissa McCarthy'in ilk iş yeri bir huzureviymiş.

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  1. Güzel oyuncu Julia Roberts soğan yemiyormuş. Soğansız menemen mi soğanlı menemen mi tartışmalarını duymasın.

7

  1. Kiminin fındığa kiminin ise yara bandına alerjisi var. Kristen Bell'in yara bandı yapıştırıcısına alerjisi var. Enteresan...

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  1. Kedi değil, köpek değil kuş hiç değil... Onun evcil hayvanı biraz farklı... Tracy Morgan'ın evcil bir ahtapotu varmış.

9

  1. Meğer Jennifer Lawrence ve Jeremy Renner akrabaymış.

10

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Anahtar Kelimeler:
Ed Helms Morgan Freeman julia roberts

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