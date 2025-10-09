Mynet Trend

Dünyaca ünlü boksör Arturo Gatti'nin oğlu evinde ölü bulundu!

Gök gürültüsü lakabıyla tanınan boksör Arturo Gatti'nin oğlu, 17 yaşındaki Arturo Gatti Jr, ölü bulundu.

Dünyaca ünlü boksör Arturo Gatti'nin oğlu, Arturo Gatti Jr, Meksika'da yaşadığı evinde ölü bulundu. Gatti Jr.'ın olay sırasında annesi Amanda Rodrigues ile birlikte olduğu bildirildi.

37 YAŞINDA HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Baba Gatti, 2009 yılında tatil için gittiği Brezilya’da 37 yaşında hayatını kaybetmişti. Ölümü başlangıçta cinayet olarak soruşturulmuştu ve eşi Amanda Rodrigues gözaltına alındı, ancak sonradan yetkililer olayın intihar olduğunu açıklamıştı. Thunder" (Gök gürültüsü) lakabıyla tanınan Gatti, süper tüy sıklet ve süper hafif sıklet kategorilerinde dünya şampiyonlukları kazanmıştır. Profesyonel kariyerinde 49 maça çıkan Gatti, 40 galibiyetin 31’ini nakavtla almıştır.

