Dünyaca ünlü eski futbolcu Alex, kalp krizi mi geçirdi? Sevenleri hüzne boğuldu...

Son dakka haberleri: Dünyada Santos, PSV, Chelsea, PSG ve Milan formalarını giyen ve aktif futbolculuk kariyerini İtalyan devinde sonlandıran Alex için dün akşam ortaya kalp krizi geçirdiğine dair iddialar atılmıştı.

Oyuncunun ilk kulübü olan Santos, Twitter hesabından bir video yayınladı ve videoda yer alan Alex, bu iddiaların asılsız olduğunu belirterek gerçeği açıkladı.

"BY-PASS AMELİYATINA KARAR VERİLDİ"

Yoğun bakımdan yeni çıktığını söyleyen Alex, "Kalp krizi geçirdiğimi söyleyenleri yalanlamak için bu videoyu çekiyorum. Birkaç gün önce bir sorun yaşadım ve doktorlar by-pass ameliyatı olmama karar verdiler. Dört atardamarım tıkalıydı. Yoğun bakımdan yeni çıktım, altı gün daha hastanede kalacağım." ifadelerini kullandı.

GÖZETİM ALTINDA TUTULACAK

Kariyerinde 3 Hollanda Ligi, 1 Premier Lig, 2 Fransa Ligue 1 ve 1 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu bulunan oyuncunun gözetim altında tutulduğu belirtildi.

