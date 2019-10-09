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Dünyaca ünlü isim başarılı olmanın sırlarını paylaştı!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
İLGİNÇ HABERLER  | 09.10.2019 12:02 | Son Güncelleme

Dünyaca ünlü yazar ve insan davranış uzmanı Dr. John Demartini, başarılı olmanın sırlarını anlattı. İşte o sırlar...

Demartini Enstitüsü'nün kurucusu ve uluslararası en çok satan yazarlardan olan Dr. John Demartini İngiltere’nin başkenti Londra’da, Türkiye’de ilk defa gerçekleştireceği seminer öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi. Demartini, bilimsel araştırmalarına göre kişiyi başarıya götüren yaşamın basitçe 5 sırrının olduğunu ifade ederek, “Eğer uygulanırsa ve gerçekten istenirse başarılı ve bol kazançlı bir hayat sürmek çok kolay” dedi.

İstenirse başarı ve bol kazançlı yaşamı sağlamanın hiç de zor olmadığını ifade eden Dr. Demartini, bugüne kadar 64 ülkede verdiği seminerler, yaptığı yüzlerce bilimsel çalışmanın sonuçlarından yola çıkarak hazırladığı Demartini yöntemiyle, gerçekleştirdiği seminerlere katılan yüzbinlerce kişinin hayatlarını değiştirme yoluna girerek, istedikleri başarıya ulaştıklarını söyledi.

İSTANBUL’DA İLK KEZ

Dr. Demartini’nin, dünyanın değişik ülkelerinde gerçekleştirdiği çalışmalarının büyük ilgi gördüğüne dikkati çeken Dr. Demartini Enstitüsü’nün Türkiye temsilcisi olarak seçilen toplum bilimci ve nefes bilimleri uzmanı Nevşah Fidan Karamehmet, Türkiye’de Ocak ayında gerçekleştirilecek olan ‘En Güçlü Yaşam Çözümleri ve Güçlendirme’ seminerinin, iş ve eğitim dünyası için büyük öneme sahip olduğunu ifade etti. Karamehmet, “Dr. Demartini, her seviyede başarılı olmanın sırlarının paylaşacağı etkinlikte, yöneticiler, liderler, profesyonel hayata yön veren ve yön vermek isteyenlerle İstanbul’da 2 gün sürecek verimli bir çalışma gerçekleştirilecek. İş dünyası için çok etkili olacağına inanıyorum” şeklinde konuştu. Dr. Demartini’nin verdiği 5 başarı sırrı...


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