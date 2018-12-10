Dünyaca ünlü Japon şef: Türk zeytinyağı bana göre en kalitelisi

Bu yıl 4'üncü kez gerçekleştirilen Uluslararası Gastronomi Turizmi Kongresi, dünya mutfaklarını Fuarizmir'de buluşturdu. Kongre kapsamında gerçekleştirilen ve geçen yıl katılımcılarına lezzet dolu anlar yaşatan 'Cooking Story' bu yıl dünyaca ünlü şeflerin yemek şovlarıyla zenginleşti. Ülkelerinin yemek kültürleri ve hikayelerini katılımcılarla paylaşan şefler, Türkiye'de gastronomi turizmi adı altında bulunmanın kendileri için büyük bir şans olduğunu dile getirdi.

İspanyol şef João Sa, katılımcılar için Portekiz'in kuzeyinde meşhur olan tuzlu morina balığı, domuz etsiz tavada pişen Portekiz sosisi ile kongrenin misafir kenti Lizbon'da geleneksel bir yemek olan ve morina balığı, patates ve yumurta kullanarak hazırladı. Fuar ve kongrenin büyüklüğü ile genç aşçıların ilgisinden çok memnun kaldığını dile getiren Sa, "Türkiye'de ilk kez böyle bir kongrede yemek pişiriyorum. İnsanların ilgisi çok yoğun özellikle gençleri burada görmek çok mutlu edici. Onlar bizim geleceğimiz ve yarın tüm farklılıkları birbirine bağlayacak birer gastronomi savaşçısı" dedi.