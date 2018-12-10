YEMEK

Dünyaca ünlü Japon şef: Türk zeytinyağı bana göre en kalitelisi

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 10.12.2018 10:28 | Son Güncelleme

İzmir'de bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Gastronomi Turizmi Kongresi'nde, dünyaca ünlü şefler, yemek yaptı. Ünlü Japon Şef Kogure Tsuyoshi, "Türk zeytinyağı bana göre en kalitelisi ve Japonya'da kullanılan yemeklerde özellikle Türk zeytinyağları kullanılması için uğraşıyoruz, televizyon programlarında reklamını yapıyorum" dedi.

Dünyaca ünlü Japon şef: Türk zeytinyağı bana göre en kalitelisi

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Bu yıl 4'üncü kez gerçekleştirilen Uluslararası Gastronomi Turizmi Kongresi, dünya mutfaklarını Fuarizmir'de buluşturdu. Kongre kapsamında gerçekleştirilen ve geçen yıl katılımcılarına lezzet dolu anlar yaşatan 'Cooking Story' bu yıl dünyaca ünlü şeflerin yemek şovlarıyla zenginleşti. Ülkelerinin yemek kültürleri ve hikayelerini katılımcılarla paylaşan şefler, Türkiye'de gastronomi turizmi adı altında bulunmanın kendileri için büyük bir şans olduğunu dile getirdi.

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İspanyol şef João Sa, katılımcılar için Portekiz'in kuzeyinde meşhur olan tuzlu morina balığı, domuz etsiz tavada pişen Portekiz sosisi ile kongrenin misafir kenti Lizbon'da geleneksel bir yemek olan ve morina balığı, patates ve yumurta kullanarak hazırladı. Fuar ve kongrenin büyüklüğü ile genç aşçıların ilgisinden çok memnun kaldığını dile getiren Sa, "Türkiye'de ilk kez böyle bir kongrede yemek pişiriyorum. İnsanların ilgisi çok yoğun özellikle gençleri burada görmek çok mutlu edici. Onlar bizim geleceğimiz ve yarın tüm farklılıkları birbirine bağlayacak birer gastronomi savaşçısı" dedi.

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Zeytinyağı ile hazırlanan yemekler yapan dünyaca ünlü Japon şef Kogure Tsuyoshi ise yemek ve kültür paylaşımı için kongrede bulunduğunu belirtti. Tsuyoshi, "Japonya'da kullanılan sos ve malzemeler zeytinyağı ile birleşince inanılmaz lezzetli ve sağlıklı tatlar ortaya çıkıyor. Türk zeytinyağı bana göre en kalitelisi ve Japonya'da yemeklerde özellikle Türk zeytinyağının kullanılması için uğraşıyoruz. Ülkemizde televizyonlara çıkıyor ve sizi tanıtıyoruz. Türkiye ve Türk mutfağına hayran bir şef olarak buradayım" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
gastronomi turizm kongresi zeytinyağı kagure tsuyoshi

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