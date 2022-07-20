SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Dünyadan Futbol
  4. Dünyaca ünlü kaleci Manuel Neuer'in cüzdanını geri veren taksi şoförü isyan etti: "Tam bir hayal kırıklığı!"

Dünyaca ünlü kaleci Manuel Neuer'in cüzdanını geri veren taksi şoförü isyan etti: "Tam bir hayal kırıklığı!"

20.07.2022 13:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya Bundesliga devi Bayern Münih'te forma giyen dünyaca ünlü kaleci Manuel Neuer, çok ilginç bir haberle gündeme geldi. Başarılı kaleci taksi yolculuğu esnasında cüzdanını aracın içine düşürdü ve indiğinde fark etmedi. Taksici, Neuer'i bıraktığı yerden geri döndüğünde durumu fark etti ve kaleciye cüzdanını götürmek için 120 km yol gitti. Neuer'e düşürdüğü cüzdanını veren taksici, beklemediği bir olayla karşı karşıya kaldı.

Dünyaca ünlü kaleci Manuel Neuer'in cüzdanını geri veren taksi şoförü isyan etti: "Tam bir hayal kırıklığı!"
Manuel Neuer

Manuel Neuer

ALM Almanya
Yaş: 36 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Bayern Münih
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih'in tecrübeli kalecisi Manuel Neuer bu kez kurtarışlarıyla değil, gündelik hayatında yaşadığı bir olayla gündeme geldi. Münih şehrinin merkezinden taksiye binen başarılı file bekçisi, Lehel'de yolculuğunu sonlandırdı ve araçtan indi.

MYNET - DIŞ HABERLER

TAKSİ ŞOFÖRÜ FARK ETTİ

KRBY5JCUUBPH3LCS5CTGO6KINE

Taksi şoförü S. Hazır, Neuer'i bıraktığı yerden geri döndükten sonra ünlü futbolcunun cüzdanını arabaya düşürdüğünü fark etti.

CÜZDANI VERMEK İÇİN 120 KM YOL GİTTİ

indir

Cüzdanı Neuer'e teslim etmek için 120 km yol giden Hazır, Alman file bekçisini bıraktığı yere ulaştı ve Neuer'i nerede bulabileceğine dair birkaç kişiye soru sordu.

FORMA HEDİYE ETTİ

AJCXHTAV2FNGBDKWKA4VTUYK34

En sonunda dünyaca ünlü futbolcuya da ulaşan taksi şoförü, cüzdanı teslim etti. Neuer ise taksi şoförüne forma hediye etti.

"4 ÇOCUK BABASIYIM, RESMEN BENİMLE ALAY ETTİ"

indir (1)

Neuer'e ulaşmanın yaklaşık 400 euro'luk bir maliyete sebep olduğunu söyleyen ve Almanya Milli Takımı'nın kalecisinin hediyesinden memnun olmadığını dile getiren Hazır, "Arabada içinde çokça nakit para, kredi kartı ve Neuer'e ait olan bir ehliyet buldum. Neuer'e cüzdanı verdikten yaklaşık 10 gün sonra evime bir kutu geldi. Kutunun içinde sadece forma vardı, bir teşekkür notu bile yoktu. Ben 4 çocuk sahibiyim, resmen benimle alay etti. Tam bir hayal kırıklığı." ifadelerini kullandı.

Bild’in haberine göre; taksi şoförü Hazır, yasalar gereceğince cüzdandaki 800 eurodan en az 49 euro almalıydı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ronaldo'dan olay hareket! Penisini büyütmek için...Ronaldo'dan olay hareket! Penisini büyütmek için...
Fenerbahçe'ye Polonya'da büyük saygısızlık!Fenerbahçe'ye Polonya'da büyük saygısızlık!
''Sana yakışmadı Yusuf...'''''Sana yakışmadı Yusuf...'''
Anahtar Kelimeler:
manuel neuer
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

13 aylık Muhammed'in feci sonu!

13 aylık Muhammed'in feci sonu!

Bankaların ‘emekli promosyon ödemesi’ yarışı

Bankaların ‘emekli promosyon ödemesi’ yarışı

Real Madrid'in yıldızı, Fenerbahçe'yi heyecanlandırdı!

Real Madrid'in yıldızı, Fenerbahçe'yi heyecanlandırdı!

F.Bahçeliler mest oldu! Herkes onu konuşuyor...

F.Bahçeliler mest oldu! Herkes onu konuşuyor...

Galatasaray'da şova devam! Erden Timur bitiriyor...

Galatasaray'da şova devam! Erden Timur bitiriyor...

"Futbolcu değil" Buruk'tan olumsuz rapor!

"Futbolcu değil" Buruk'tan olumsuz rapor!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Göğsünde bir ağrı hissetti! “3 yıllık ömrüm olduğunu söyledi”

Göğsünde bir ağrı hissetti! “3 yıllık ömrüm olduğunu söyledi”

Seks suçlarındaki artış endişelendirdi! “İki kadına bir saat...”

Seks suçlarındaki artış endişelendirdi! “İki kadına bir saat...”

İndirim yağmuru! Prime Alışveriş Festivali spor ve outdoor kategorisinde %45'e varan indirim!

İndirim yağmuru! Prime Alışveriş Festivali spor ve outdoor kategorisinde %45'e varan indirim!

Dünya bu ölümü konuşmuştu! Otopsi sonuçlarındaki çelişki...

Dünya bu ölümü konuşmuştu! Otopsi sonuçlarındaki çelişki...

Metrelerce yüksekten düşen adamın boynuna demir saplandı

Metrelerce yüksekten düşen adamın boynuna demir saplandı

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.