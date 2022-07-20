Dünyaca ünlü kaleci Manuel Neuer'in cüzdanını geri veren taksi şoförü isyan etti: "Tam bir hayal kırıklığı!"

Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih'in tecrübeli kalecisi Manuel Neuer bu kez kurtarışlarıyla değil, gündelik hayatında yaşadığı bir olayla gündeme geldi. Münih şehrinin merkezinden taksiye binen başarılı file bekçisi, Lehel'de yolculuğunu sonlandırdı ve araçtan indi.

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TAKSİ ŞOFÖRÜ FARK ETTİ

Taksi şoförü S. Hazır, Neuer'i bıraktığı yerden geri döndükten sonra ünlü futbolcunun cüzdanını arabaya düşürdüğünü fark etti.

CÜZDANI VERMEK İÇİN 120 KM YOL GİTTİ

Cüzdanı Neuer'e teslim etmek için 120 km yol giden Hazır, Alman file bekçisini bıraktığı yere ulaştı ve Neuer'i nerede bulabileceğine dair birkaç kişiye soru sordu.

FORMA HEDİYE ETTİ

En sonunda dünyaca ünlü futbolcuya da ulaşan taksi şoförü, cüzdanı teslim etti. Neuer ise taksi şoförüne forma hediye etti.

"4 ÇOCUK BABASIYIM, RESMEN BENİMLE ALAY ETTİ"

Neuer'e ulaşmanın yaklaşık 400 euro'luk bir maliyete sebep olduğunu söyleyen ve Almanya Milli Takımı'nın kalecisinin hediyesinden memnun olmadığını dile getiren Hazır, "Arabada içinde çokça nakit para, kredi kartı ve Neuer'e ait olan bir ehliyet buldum. Neuer'e cüzdanı verdikten yaklaşık 10 gün sonra evime bir kutu geldi. Kutunun içinde sadece forma vardı, bir teşekkür notu bile yoktu. Ben 4 çocuk sahibiyim, resmen benimle alay etti. Tam bir hayal kırıklığı." ifadelerini kullandı.

Bild’in haberine göre; taksi şoförü Hazır, yasalar gereceğince cüzdandaki 800 eurodan en az 49 euro almalıydı.

