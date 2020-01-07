Dünyaca ünlü Kaputaj Plajı, kış manzarasıyla görenleri hayran bırakıyor

- 2019'un da gözde plajlarından oldu

Yazın yüzmek ve güneşlenmek isteyenlerin uğrak yerleri arasında bulunan plaj, kışın da ayrı güzelliğiyle dikkati çekiyor. Yol kenarına araçlarını park edip manzarayı seyreden sürücü ve yolcular, fotoğraf çekmeyi ihmal etmiyor.

Eşsiz denizi ve kumsalıyla dünyaca ünlü plaj, her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.

Ulutaş, ilçeye ve plaja ilginin bu yıl da devam edeceğine inandığını kaydetti.

Kaputaj Plajı'nı kara yolundan seyreden Serkan Peynirci de manzaraya hayran kaldığını söyledi.

Plajın ününün çoktan sınırları aştığını ifade eden Peynirci, "Burası doğa harikası bir yer. Sadece sıkıntısı otopark. Yazın çok yoğun olduğu için araç parkları nedeniyle yolda sıkıntı yaşanabiliyor. İnsanlar kışın denize girmeseler bile seyretmek için buraya geliyor. Herkesi eşsiz güzellikteki bu plajı görmeye davet ediyorum." diye konuştu.

Vatandaşlardan Adnan Kayalı, plajın önünden her geçtiğinde gördüğü güzelliğin kendisine mutluluk verdiğini dile getirdi.

Betül Demirci ise yazın Kaputaj Plajı'nda yüzüp güneşlenmek için sabırsızlandığını kaydetti.

