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Dünyaca ünlü koya sintine atığı boşaltıldığı iddia edildi

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 07.07.2019 15:17 | Son Güncelleme

Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki dünyaca ünlü Ekincik Koyu'na, tekneden sintine atığı bırakıldığı iddia edildi. Kıyıya vuran atıklar, yerli- yabancı turistlerin tepkisine neden oldu.

Dünyaca ünlü koya sintine atığı boşaltıldığı iddia edildi

Tatilcilerin temizliği dolayısıyla tercih ettiği Ekincik Koyu'nda, saat 12.30 sıralarında, su yüzeyinde kirlilik meydana geldi. Kıyıya vuran atıkları gören yerli-yabancı turistler, çocuklarını da alıp, karaya çıktı. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekibi sevk edildi. Koydaki bazı kişiler, yakındaki tekneden sintine atığı bırakıldığını öne sürdü.

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Köyceğizli olduğunu ve yıllardır Ekincik'te denize girdiğini anlatan Fatoş Alkaya, ilk kez bu manzarayla karşılaştığını belirterek, "Temiz olduğundan dolayı her zaman denize girmek için Ekincik Koyu'na geliriz. Yüzerken, aniden deniz yüzeyinde kirlilik tabakası oluştu. Sintine olduğunu anlayınca herkes gibi çocuğumu alarak, hızlıca sahile çıktım. Herkes büyük bir şok yaşadı. Kıyıya yakın geçen ya da demirli bulunan yatlardan boşaltıldığını sanıyorum. Sahil Güvenlik'i aradım, ihbarda bulundum. Hangi tekneden boşaltıldıysa bulunup, cezalandırılmasını istiyoruz. İnsanların bu kadar duyarsız olmasını anlayamıyorum" diye konuştu.

Atıklar, yaklaşık yarım saat su yüzeyinde kaldıktan sonra dalganın etkisiyle dağıldı. Kirliliğin kaybolmasına rağmen birçok kişi, denize girmekten vazgeçti.

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Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Muğla köyceğiz sintine

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