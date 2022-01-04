Dünyaca ünlü model Alexis Ren transparan kıyafetiyle beğeni yağmuruna tutuldu!

Instagram hesabından paylaştığı cesur pozlarıyla magazin gündemini meşgul eden seksi model Alexis Ren, bu defa iç gösteren kıyafetiyle konuşuldu. Siyah tangasıyla dikkat çeken Ren'in iddialı pozlarına kısa sürede yaklaşık 400 bin beğeni geldi.

1996 yılında Kaliforniya'da doğan Alexis Ren, kusursuz fiziğiyle büyük beğeni topluyor.

Bir anda ABD'nin en çok kazanan sosyal medya fenomenleri arasına yerleşen Ren, manken sevgilisi Jay Alvarrez ile yaşadığı aşkla ününe ün kattı.

Çıplak paylaşımlarıyla dikkat çeken Ren, dünyanın dört bir yanında geniş bir hayran kitlesine sahip.

Alexis Ren'in Instagram'da 15 milyondan fazla takipçisi bulunuyor.



