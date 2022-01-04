MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Dünyaca ünlü model Alexis Ren transparan kıyafetiyle beğeni yağmuruna tutuldu!

Dünyaca ünlü model Alexis Ren transparan kıyafetiyle beğeni yağmuruna tutuldu!

04.01.2022 15:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü model Alexis Ren, 15 milyonu aşkın takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştığı transparan kıyafetli pozlarıyla beğeni yağmuruna tutuldu.

Dünyaca ünlü model Alexis Ren transparan kıyafetiyle beğeni yağmuruna tutuldu!

Instagram hesabından paylaştığı cesur pozlarıyla magazin gündemini meşgul eden seksi model Alexis Ren, bu defa iç gösteren kıyafetiyle konuşuldu. Siyah tangasıyla dikkat çeken Ren'in iddialı pozlarına kısa sürede yaklaşık 400 bin beğeni geldi.

Dünyaca ünlü model Alexis Ren transparan kıyafetiyle beğeni yağmuruna tutuldu!

Dünyaca ünlü model Alexis Ren transparan kıyafetiyle beğeni yağmuruna tutuldu!

Dünyaca ünlü model Alexis Ren transparan kıyafetiyle beğeni yağmuruna tutuldu!

1996 yılında Kaliforniya'da doğan Alexis Ren, kusursuz fiziğiyle büyük beğeni topluyor.

Dünyaca ünlü model Alexis Ren transparan kıyafetiyle beğeni yağmuruna tutuldu!

Bir anda ABD'nin en çok kazanan sosyal medya fenomenleri arasına yerleşen Ren, manken sevgilisi Jay Alvarrez ile yaşadığı aşkla ününe ün kattı.

Dünyaca ünlü model Alexis Ren transparan kıyafetiyle beğeni yağmuruna tutuldu!

Çıplak paylaşımlarıyla dikkat çeken Ren, dünyanın dört bir yanında geniş bir hayran kitlesine sahip.

Dünyaca ünlü model Alexis Ren transparan kıyafetiyle beğeni yağmuruna tutuldu!

Alexis Ren'in Instagram'da 15 milyondan fazla takipçisi bulunuyor.

Dünyaca ünlü model Alexis Ren transparan kıyafetiyle beğeni yağmuruna tutuldu!

Dünyaca ünlü model Alexis Ren transparan kıyafetiyle beğeni yağmuruna tutuldu!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Güler Sabancı 46 video için harekete geçti! "İftira ve hakarete uğradım"Güler Sabancı 46 video için harekete geçti! "İftira ve hakarete uğradım"
6 yıldır haber alınamayan küçük Yasin'le ilgili korkunç iddia! "Annesi öldürdü"6 yıldır haber alınamayan küçük Yasin'le ilgili korkunç iddia! "Annesi öldürdü"
Eşini gören şoke oldu! O Ses Türkiye'nin yıldızı çıktıEşini gören şoke oldu! O Ses Türkiye'nin yıldızı çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Halkbank’tan faizsiz kredi adımı! Resmi Gazete’de yayımlandı…

Halkbank’tan faizsiz kredi adımı! Resmi Gazete’de yayımlandı…

Otomobilde sıkışarak can verdiler, aileleri sinir krizi geçirdi

Otomobilde sıkışarak can verdiler, aileleri sinir krizi geçirdi

Bakan duyurdu! TL'nin cazibesi için yeni araçlar geliyor

Bakan duyurdu! TL'nin cazibesi için yeni araçlar geliyor

Omicron'un ardından şimdi de Flurona tehlikesi!

Omicron'un ardından şimdi de Flurona tehlikesi!

Sigara zammı sosyal medyayı salladı! En ucuz sigara...

Sigara zammı sosyal medyayı salladı! En ucuz sigara...

Çin'in karantina altındaki kentinde değiş tokuş başladı

Çin'in karantina altındaki kentinde değiş tokuş başladı

İlginizi Çekebilir

Ender'in dantel elbisesine gönlü kayanlar için öneriler

Ender'in dantel elbisesine gönlü kayanlar için öneriler

Ayşe Özgün şoku yaşadı! 16 yıldır yardım ediyordu ama...

Ayşe Özgün şoku yaşadı! 16 yıldır yardım ediyordu ama...

5 dakikada kuaförden çıkmış gibi görünmek isteyenler için en güzel saç ürünleri

5 dakikada kuaförden çıkmış gibi görünmek isteyenler için en güzel saç ürünleri

Seksiliğiyle gündem olmuştu! Estetiksiz hali şaşırttı

Seksiliğiyle gündem olmuştu! Estetiksiz hali şaşırttı

Ünlü sunucudan kötü haber geldi!

Ünlü sunucudan kötü haber geldi!

"Görümcem parası için kaçırdı" demişti! 'Kayıp Albay' hakkındaki gerçek yürekleri yaktı

"Görümcem parası için kaçırdı" demişti! 'Kayıp Albay' hakkındaki gerçek yürekleri yaktı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.