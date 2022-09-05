Dünyaca ünlü Nirvana grubu, Nevermind albümünün kapağıyla ilgili "çocuk pornografisi" davasını kazandı

Tüm müzik tarihinin en bilindik gruplarından Nirvana, 1994'te Kurt Cobain'in intiharıyla dağılmasından sonra, 1991'de yayımladıkları ünlü Nevermind albümlerinin kapağındaki bebek Spencer Elden'ın (31) çıplak haldeki fotoğrafının "çocuk pornografisi" olduğu iddiasıyla yıllar sonra açtığı dava ABD'de mahkeme tarafından reddedildi.



Nirvana üyeleri Krist Novoselic, Dave Grohl ve Kurt Cobain

Yargıç kararında, Elden'in istismar edildiğini iddia etmek için çok geç kaldığına ve davanın 10 yıllık zaman aşımına uğradığına hükmetti.

Elden'ın yasal danışmanları, karara itiraz edeceklerini söylese de dava yeniden açılamayacağı için yasal yolların neredeyse tükendiği bildirildi.

"NIRVANA BEBEĞİ OLMAKTAN KEYİF ALIYOR"

Mahkeme kararı üzerine Nirvana grubu avukatı, davanın "geçersiz" olduğunu belirterek, Elden'in "Nirvana bebeği" olmaktan keyif aldığını ileri sürdü.

15 KİŞİDEN 150 BİNER DOLAR TAZMİNAT İSTEMİŞTİ

Elden, henüz 4 aylıkken bir havuzda çekilen çıplak fotoğrafının izinsiz olarak Nirvana grubunun albüm kapağında kullanıldığını iddia etmiş, gruba Ağustos 2021'de dava açarak aralarında Dave Grohl ve Krist Novoselic'in de bulunduğu 15 grup üyesinden 150 biner dolar tazminat talep etmişti.

2021 yılında açtığı dava mahkeme tarafından reddedilen Elden'e, 4 Ocak'ta değiştirilmiş versiyonunu sunma kaydıyla davayı yeniden açma hakkı verilmişti.

Elden'ın ailesine fotoğraf için, 1991'de o zamanlar nispeten bilinmeyen grup tarafından 200 dolar ödenmişti.

(AA)

