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Dünyaca ünlü sahil sonsuza kadar yok olabilir! Kurtarmak için milyonlar harcayacaklar! Son yıllarda gözden düşmüştü...

İngiltere’nin Blackpool sahilinde yer alan Anchorsholme Plajı kıyı erezyonu nedeniyle yol olma tehlikesiyle karşı karşıya. Son zamanlarda turistlerin gözdesi olmaktan çıkan plaj için kurtarma çalışmaları başladı. 30 milyon sterlinlik (yaklaşık 1 milyar 500 milyon lira) harcanacak.

Dünyaca ünlü sahil sonsuza kadar yok olabilir! Kurtarmak için milyonlar harcayacaklar! Son yıllarda gözden düşmüştü...
Jale Uslu

Viktorya döneminden bu yana İngiltere'nin en ünlü sahil beldelerinden biri olan Blackpool'daki Anchorsholme plajı, kıyı erozyonu nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya geldi.

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Daily Mail'deki habere göre, bu sahil şeridi için şimdi 30 milyon sterlinlik (yaklaşık 1 milyar 500 milyon lira) bir koruma planı yürürlüğe alındı. Erozyonu durdurmak için plajın tepesinden denize kadar uzanan ve kum ve tortunun kıyı şeridi boyunca hareket etmesini önleyen uzun ahşap yapılar olan kaya dalgakıranları yerleştirecek.

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Dalgakıranlar 3 km uzunluğunda olacak ve bölgeye yerleştirilmeleri için Deniz Ruhsatı gerekecek. Böylece denize açılan gemilerin, insan yapımı kayalık burunların varlığından haberdar olmaları sağlanacak.

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SON ZAMANLARDA GÖZDEN DÜŞMÜŞTÜ

Çevre Ajansı'ndan alınan hibe, popüler kıyı bölgesini korumaya yönelik önlemleri de artıracak; çalışmaların bu yılın sonlarına doğru başlaması ve 2028'e kadar üç yıl boyunca yürürlükte kalması bekleniyor. 'Sahile dalgakıranlar kurulmadan plajın kaybedilmesi, sadece bölgenin karakterine ve görünümüne zarar vermekle kalmayacak, aynı zamanda geniş bir plaj yaşam alanının da kaybolmasına neden olacaktır.' denildi.

Bu hamle Blackpool turizm sektörüne büyük katkı sağlayacak; bir zamanlar İngiliz tatilcilerin gözdesi olan tesis, son yıllarda gözden düşmüştü.

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere
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