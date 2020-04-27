Dünyaca ünlü sanat eserlerini yeniden yorumlayan İspanyollar

Koronavirüs salgını sebebiyle milyonlarca insan evinde karantina altında. Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri olan İspanya’da, insanlar evde eğlenceli vakit geçirmenin yolunu buldu.

Karantina tedbirleri kapsamında sanat galerilerinin ve müzelerinin kapalı olduğu İspanya’da, halk sanatsal bir etkinlik için sosyal medyada bir araya geldi. Facebook’ta kurulan “Quearteencasa” adlı grup herkesi ünlü sanat eserlerini yeniden canlandırmaya davet ediyor. Bu davet cevapsız kalmadı ve onlarca İspanyol, favori sanat eserlerini ev ortamında yeniden yorumladı.

Don Kişot’un ülkesi olan İspanya’da, evde karantina altında olan insanlar birbirinden yaratıcı ve komik fotoğraflarla grubu renklendirdi. İşte yaratıcı çalışmalar…



