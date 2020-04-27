Mynet Trend
  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Dünyaca ünlü sanat eserlerini yeniden yorumlayan İspanyollar

Dünyaca ünlü sanat eserlerini yeniden yorumlayan İspanyollar

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
EĞLENCE  | Son Güncelleme

Koronavirüsten en çok etkilenen ülkelerden biri olan İspanya’da, evde kalanlar eğlenceli vakit geçirmenin harika bir yolunu bulmuş…

Koronavirüs salgını sebebiyle milyonlarca insan evinde karantina altında. Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri olan İspanya’da, insanlar evde eğlenceli vakit geçirmenin yolunu buldu.

Karantina tedbirleri kapsamında sanat galerilerinin ve müzelerinin kapalı olduğu İspanya’da, halk sanatsal bir etkinlik için sosyal medyada bir araya geldi. Facebook’ta kurulan “Quearteencasa” adlı grup herkesi ünlü sanat eserlerini yeniden canlandırmaya davet ediyor. Bu davet cevapsız kalmadı ve onlarca İspanyol, favori sanat eserlerini ev ortamında yeniden yorumladı.

Don Kişot’un ülkesi olan İspanya’da, evde karantina altında olan insanlar birbirinden yaratıcı ve komik fotoğraflarla grubu renklendirdi. İşte yaratıcı çalışmalar…

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İş Bankası'ndan ihracatçılara destek İş Bankası'ndan ihracatçılara destek
'Bunlar yara izleri değil gelecek nesillere anlatacağım hikayeler''Bunlar yara izleri değil gelecek nesillere anlatacağım hikayeler'
Özdemir Adaf'tan en güzel aşk sözleriÖzdemir Adaf'tan en güzel aşk sözleri
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
sanat eserleri,

En Çok Okunan Trend Haberler

Sadece 30 saniyede 1 buçuk milyon dolar kazandı!

Sadece 30 saniyede 1 buçuk milyon dolar kazandı!

Bir sonraki salgını tahmin etmek için yarasa avı başladı

Bir sonraki salgını tahmin etmek için yarasa avı başladı

'Bunlar yara izleri değil gelecek nesillere anlatacağım hikayeler'

'Bunlar yara izleri değil gelecek nesillere anlatacağım hikayeler'

Tüm projeler iptal edilmişti... Karantinada çekilen tek film!

Tüm projeler iptal edilmişti... Karantinada çekilen tek film!

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Herkes onu konuşuyordu! Başkan duyurdu: 1 maaş ikramiye...

Herkes onu konuşuyordu! Başkan duyurdu: 1 maaş ikramiye...

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

'Acun Ilıcalı masraftan kaçmamış teknede gibi...'

'Acun Ilıcalı masraftan kaçmamış teknede gibi...'

Mercedes A-180 Sedan fiyatı ve özellikleri

Mercedes A-180 Sedan fiyatı ve özellikleri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Koronavirüsü çocuklar için sesli kitapla anlattılar: Benim Kahramanım Sensin

Koronavirüsü çocuklar için sesli kitapla anlattılar

Araştırmacılar, bir sonraki salgını tahmin edebilmek için yarasa mağaralarında virüs avlıyor

Bir sonraki salgını tahmin etmek için yarasa avı başladı

Dünyanın dört bir yanından kahraman sağlık çalışanlarının fotoğrafları

'Bunlar yara izleri değil gelecek nesillere anlatacağım hikayeler'

Çocuklardan 23 Nisan'a özel dans videosu

Çocuklardan 23 Nisan'a özel dans videosu

Güneş ışığının, koronavirüsü birkaç dakika içinde öldürdüğü iddia edildi

Çarpıcı iddia yeniden gündemde! Güneş ışığı virüsü öldürüyor mu?

İlk adımı kadınların attığı ilişkiler daha başarılı oluyor

Bildiğiniz her şeyi unutun! İşte ilişkiler hakkındaki gerçekler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.